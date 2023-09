"KAVERI SU MEDVEĐA USLUGA NOVIM PEVAČIMA, NEMAJU SVOJ PEČAT" Suzana Jovanović: Kroz karijeru sam bila skromna, to mi je priroda

Pevačica Suzana Jovanović prepoznatljiva je širom našeg regiona, a njene pesme ne zastarevaju, pa tako često možemo čuti prerade, odnosno popularne kavere, na njene pesme.

Pevačica je gostovala u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, a upravo je otkrila zbog čega se ne pojavljuje često u emisijama, pa je iznela i njen stav povodom malo čas pomenutih kavera.

foto: Kurir televizija

Prvo je otkrila zbog čega se, usled mnogobrojnih i učestalih poziva, ne pojavljuje često na televiziji:

- Kroz celu karijeru sam pokazivala skromnost, ne znam zašto, ali to je jednostavno prirodno od mene, ne mogu da se promenim kada sam to ja. Nikada nisam htela da idem po emisijama budzašto, ali ovog puta imam razlog. Naime, urađene su tri nove, stare pesme, odnosno tri nova spota na stare pesme.

Potom je iznela svoj stav o kaverima na već postojeće pesme, pa je rekla da je to medveđa usluga novonastalim izvođačima:

- Sada je to nešto moderno, nemam ništa protiv toga, hvala Bogu da se pesme pevaju (prepevavaju) a to se čini isključivo jer su kvalitetne. Mi pravi vlasnici tih pesama, imamo nekako prepoznatljiv glas, harizmu, dali smo pevač tom. Svako od nas ima identitet, moj traje već 30 godina, a neko mlad tek treba da se dokaže publici, da napravi svoju ličnu kartu, smatram da je to medveđa usluga. Smatram da kaveri nisu dobri, jer bi ti pevači morali da imaju nešto svoje. Ti mladi ljudi treba da izgrade sebe, a to će uraditi tako što će napraviti svoju pesmu, napraviti svoj pečat.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:39 Suzana Jovanović uhvaćena tik pred svadbu