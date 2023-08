"BACILA SAM MU BRILIJANTSKI PRSTEN U LICE PRED SVIMA" Saša Popović je pre Suzane zaprosio ovu PEVAČICU, obrukala ga za sve pare

Saša Popović već godinama je u braku sa pevačicom Suzanom Jovanović. Iako su njih dvoje danas jedan od najskladnijih parova na estradi, u mladosti Saša Popović je žudeo za jednom drugom devojkom, s kojom je želeo čak i brak.

Ono što retko ko zna jeste i to da je Saša pre braka sa Suzanom bio zaljubljen u jedno od naših najpopularnijih pevačica narodne muzike Zlatu Petrović.

Jednom prilikom kada je govorila za domaće medije, Zlata je ispričala da je 1989. godine Popović spremio dijamantski prsten i pitao je da se uda za njega.

- Sale me je mnogo voleo, patio je dugo za mnom kad smo raskinuli... Zaprosio me je za rođendan. Izvadio je brilijantski prsten pred gostima, a ja sam se prepala i bacila mu ga u lice. Popović je savršen muškarac, ali me je zaprosio u pogrešno vreme. Bila sam mlada, imala sam 27 godina, a dve godine ranije sam se razvela od Hasana Dudića - ispričala je pevačica.

Kako je pevačica tada rekla, Saša je neko vreme tugovao, ali je ubrzo krenuo dalje. Bio je veoma duhovit, lep i uspešan, sve devojke su ludele za njim, a i on nije mogao da im odoli.

Tek kad je sreo Suzanu Saša je odlučio da se skrasti i od tada njihov brak je jedan od onih koji bi svaka žena poželela za sebe.

