KAD ANA ĆURČIĆ SPREMA OSVETU BIVŠOJ KUMI: Došla do Mileninog snimka s bivšim ljubavnikom, sinovi će je se ODREĆI

Milena Kačavenda je očekivala da će Ana Ćurčić iskoristiti sve raspoložive informacije kako bi joj ukaljala obraz, ali nije sanjala da će njena bivša prijateljica navodno stupiti u kontak sa izvesnim Davidom s kojim je Milena bila tri meseca u vezi.

Taj čovek je u prepisci sa Anom tvrdio da je Milena lagala kako je on umro i tom pričom obmanula celu naciju. Između ostalog, priznao je Ani da ga je Kačavenda u pijanom stanju napadala da imaju virtuelni seks, a Ćurčićeva mu je onda tražila taj snimak kako bi ga pustila u javnost. Milena je više puta rekla kako nikada svojim sinovima, koji su već veliki, ne bi priredila takvu vrstu neprijatnosti da na televiziji ili bilo gde gledaju njene intimne odnose, ali Ana je rešila da baš to demantuje i osvetu joj posluži hladnu.

foto: Petar Aleksić, Shutterstock.

"Kad uđe daću ti neke informacije da je secneš obavezno", rekao je David u prepisci sa Anom, a ona mu je poručila: "Pa to moramo obavezno, samo što znate ona i ti". Onda je David potvrdio Anine optužbe da je Milena alkoholičar i obećao joj škakljiv materijal kako bi se osvetila prijateljici.

"U aprilu smo se pokačili i mislim da se našikala samo tako. Tu noć me spopala za virtuelni s*ks, pa me napadala, ma svašta", napisao je navodno dotični David, na šta mu je Ana ushićeno odgovorila: "Pa šalji mi to, bre". Reklo bi se da Ana sad Kačavendu ima u šaci, a da li će video snimak iskoristiti da ponizi kumu, ili samo da je ucenjuje, videćemo uskoro.

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić