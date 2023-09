BARBARA BOBAK IZBRISALA DARKA LAZIĆA IZ ŽIVOTA! Jednim odgovorom pokazala da on za nju više ne postoji! Ni ime neće da mu pomene

Bivša partnerka Darka Lazića, pevačica Barbara Bobak, gostovala je u emisiji "Ami G šou", gde su je pitali o odonosu sa bivšim momkom.

foto: Kurir televizija

Poznato je da se Lazić nedavno drugi put oženio, za Katarinu, devojku prema kojoj je još iz detinjstva gajio emocije, a tada je izjavio da je upravo sa njom i varao sve bivše partnerke. Barbara je na to rekla:

- Nisam gledala emisiju, iskreno nisam imala vremena, baš sam puno radila prošle nedelje. Ja mislim da me nije varao, a i ako jeste - sa ove distance nevažno je potpuno - rekla je Bobakova, a sada je na društvenoj mreži osvanuo hit snimak.

foto: Printscreen

Pevačicu su pitali koja joj je prva asocijacija kada joj neko pomene ime Darko, a njen odgovor je iznenadio sve. Nije želela da spomene Lazića, čime je jasno stavila do znanja da on u njenom životu više ne postoji.

- Darko Radovanović. Hej moja ti, nije da me nema, živim ti ja, trista na sat - zapevala je Barbara i time pokazala Laziću da je zauvek izbrisan iz njenog života.

foto: Dragana Udovičić

Inače, Barbara je otkrila da bivšem nije čestitala što se drugi put oženio i da nemaju više kontakt.

- Nisam mu čestitala, nas ne vezuje ništa, nismo u kontaktu i samim tim nema ni potrebe da čestitam, ali evo čestitam ovim putem i želim sve najbolje. Nešto sam malo ukačila po novinama što sam videla, ali nema šta, lepo je to kad se ljudi venčavaju, udaju, žene, to je super sve - rekla nam je Barbara, pa otkrila da li bi i ona uskoro stala na ludi kamen.

- Ja nisam u tom fazonu. "I am not looking for a man"! (smeh). Ne tražim dečka, trenutno ne, a nemam ni kad - istakla je mlada pevačica.

Kurir/ Telegraf

Bonus video:

00:15 Barbara Bobak i Marina Gagić se udružile