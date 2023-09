ŠUŠKALO SE DA JE BIO SA OBE U ISTO VREME! Udružile se bivše devojke Darka Lazića, Marina ludovala na nastupu Barbare Bobak! HAOS!

Pevačica Barbara Bobak nastupala je na tradicionalnom Šabačkom vašaru, gde se pojavila i bivša verenica Darka Lazića.

Iako su obe imale veze sa Lazićem, nakon raskida, su se očigledno udružile. Naime, Marina se pojavila na Barbarinom nastupu gde je uživala sa prijateljicama i vreme đuskala i pevala uglas sa Bobakovom.

Inače, Marina se nakon raskida sa Darkom veoma retko pojavljuje u javnosti.

foto: Printscreen

Podsetimo, mnogo se spekulisalo da je Barbara počela romansu sa Lazićem još dok je on bio u vezi sa Marinom Gagić, sa kojom ima sina Alekseja.

00:15 Barbara Bobak i Marina Gagić se udružile

„Ne, on je možda za novine bio sa Marinom, on je tako pričao, oni su se početkom godine razišli, ona je otišla i nisu uspeli da se dogovore kako će to da se javi medijima i bio je u fazonu: ‘Sve je okej, sve je super, sve je divno’ i onda je ona na svoju ruku rekla da oni nisu zajedno. Oni jako dugo vremena nisu živeli zajedno pre nego što smo se nas dvoje uopšte upoznali, a kamoli krenuli u vezu. Meni je moj drug Peđa koji je njegov kum, kad sam mu rekla da Darko i ja imamo neku komunikaciju, rekao: ‘Okej, ali pripazi, ne znam, nisam ga pitao da li je on sa tom svojom devojkom ili ne’. Pitala sam ga, rekao mi je: ‘Mi odavno nismo zajedno’ i to je to“, rekla je Barbara tada.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:11 BIVŠA VERENICA DARKA LAZIĆA UŽIVA U LUKS VILI SA BAZENOM: Zbog OVIH detalja svi se pitaju da li MARINA GAGIĆ ima novog dečka?