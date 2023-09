"NISAM ČESTITALA DARKU VENČANJE, NEMA POTREBE" Barbara Bobak otkrila u kakvim je odnosima s bivšim, ovo kaže o njegovim prevarama!

Barbara Bobak je za kratak vremenski period "eksplodirala" kako u medijima, tako i na muzičkoj sceni. Njen talenat je postao i te kako primetan, pa s tim u vezi ne treba da čudi što je trenutno jedna od najzaposlenijih domaćih pevačica.

Na samom početku razgovora sa njom otkrila je da li ju je popularnost zatekla ili ju je spremna dočekala.

- Pa nisam ja toga, ako ćes iskreno, i dalje svesna zato što ja ne izlazim iz kuće. Ja samo po nastupima doživljavam te momente i bude mi neverovatno to, neko dođe pa kaže "jao, pipnuo sam je", a ja sam u fazonu "šta vam je ljudi, pa to sam samo ja". (smeh) Tako da, nisam se navikla još na to i ne mislim da sam i dalje neka bog zna kakva zvezda, ali volim što imam ljude koji, eto, vole moj rad - istakla je.

Tvoj bivši emotivni partner Darko Lazić komentarisao je bivše devojke. Na pitanje Ognjena Amidžića da li je varao bivše devojke, on je rekao da jeste. Da li si se ti pronašla među tim bivšim devojkama i da li si uopšte gledala tu emisiju?

- Nisam gledala, iskreno nisam imala vremena, baš sam puno radila prošle nedelje. Ja mislim da me nije varao, a i ako jeste - sa ove distance nevažno je potpuno.

Da li si videla fotografije sa svadbe, da li si mu čestitala, da li si i ti bila na spisku pozvanih jer i ti si bivša?

- Pa nisam, nas ne vezuje ništa, nismo mi u kontaktu i samim tim nema ni potrebe da čestitam, ali evo čestitam ovim putem i želim sve najbolje. Nešto sam malo ukačila po novinama što sam videla, ali nema šta, lepo je to kad se ljudi venčavaju, udaju, žene, to je super sve.

A ti?

- Ja nisam u tom fazonu. "I am not looking for a man"! (smeh). Ne tražim dečka, trenutno ne, a nemam ni kad.

Da li si od onih devojaka koje razmišljaju "kad imam dečka ja ništa ne radim, kad sam sama onda sam profitabilnija, mnogo bolja za sebe odnosno za karijeru"?

- Pa ne, ja prosto nekako već dosta vremena uopšte nisam zainteresovana, to mi je skroz marginalna sfera jer sam se posvetila karijeri. Sad, da li bi mene neko ometao u tome ili ne - nevažno je. Ako je pored tebe neko ko te voli to je super i to je izvanredna stvar, ali ja trenutno nisam zainteresovana za to prosto jer nisam, nemam neki određeni razlog.

Maja Berović je rekla da je oduševljena tvojim pevanjem, odnosno ti si se nekako i proslavila zahvaljujući kaveru koji si otpevala, a u pitanju je njena pesma, zar ne?

- Da, i videla sam ti si je intervjuisala pre, i da me je ona već hvalila. Bila sam baš onako ponosna! Kao, je l' moguće da Maja Berović priča o meni?! (smeh) Tako da, jako mi je to slatko. Ona je stvarno jedna predivna žena bez trunke sujete, bez trunke zlobe, tako da mi je drago da postoje takve kolege i koleginice.

Krenule su koncertne aktivnosti tvojih koleginica i kolega, na čiji ćeš koncert otići?

- Pa vidi, ja bih najradije otišla na sve te koncerte, ali sve te koncerte radim jer je to sve subotom, tako da nažalost ne mogu da posetim ni jedan, ali čestitam im stvarno svima. To je jako veliki uspeh, napraviti koncerte. Želim im sve najbolje i želim im krcate arene i gde god da prave, sve naj!

