MARIJA BESNA ZBOG AFERE "DONJI VEŠ"! Kulićka žestoko oplela po Bebici, pa udarila po Đedoviću: Taj bolesni mozak...

Marija Kulić oglasila se povodom afere "donji veš" o kojoj se danima priča, a koju je u "Eliti" pokrenuo bivši dečko Miljane Kulić Nenad Macanović Bebica.

- Kod kog druga sam zaboravila gaće. I ja znam gde je to bilo, i šta je bilo jer jednostavno za takvu stvar, kada se radi lično o meni, neki ljudi će da pomisle da ko zna gde sam bila i šta sam radila, pa sam ostavila gaće, evo da objasnim - počela je Marija i nastavila:

- Kada smo se borili za njen život tih 45 dana, kada mi je Milica Mitrović pomogla da se prebaci iz Niša u Beograd na Klinički centar, skraćeni (Nenad) i ja smo išli za hitnom i u putu me je zvao Đedović, da se ponudi ako nešto treba i posle tih svih svađa u rijalitiju, taj period smo se ponovo združili. Dva, tri dana me je zvao i rekao da kad završimo sve u Kliničkom odemo kod njega, jer nije se znalo koliko će ona da se zadrži u bolnici. Tako da smo skraćeni Nenad i ja otišli kod Đedovića. Tu je bila njegova sestra Jovana, Fran Pujas i skraćeni. Sedeli smo tu, non stop sam bila na vezi s lekarima.

Marija je ispričala i kako je ostala da prespava kod Đedovića, zajedno sa Macanovićem.

- I onda je Đedović rekao da prespavam kod njega, ja sam zamolila da prespava i Nenad. Naravno kod roditelja nije imao pristup jer ga ne primaju u porodičnu kuću. I ostali smo kod njega. Ja sam otišla da se okupam, oprala sam moj veš, stavila ga na terasu da se suši. Sutradan kada smo krenuli, spakovala sam se i zaboravila na terasi gaćice. Sutradan je došao Siniša sa Željkom, doneo nam je stvari, svi smo bili u tom iznajmljenom stanu. Zvala sam Đedovića da kažem da sam zaboravila veš, on je pitao gde, reko na terasi, pitao je koje, jer sve su bile bele i od njegove sestre koje su se sušile. Reko ne znam, nema veze, boli me uvo za jedne gaće, nisam znala gde se nalazim, dete mi se bori za život.

Kako kaže, Đedović je tu situaciju iskoristio protiv nje.

- Ali pazi ti taj bolestan mozak, ne dao Bog da nekom bude prijatelj Đedović, skraćeni i ona k**va... Da se on seti da tada u tim momentima da snima razgovor kada sam ga pozvala i rekla mu da su mi ostale gaćice na terasi i da sad tom Dejanu prosledi i pušta - šokirana je Kulićeva.

