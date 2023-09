ANELI PREKO GRANICE PRENOSILA NOVAC KRIMINALCIMA: Zbog opasnog momka završila u zatvoru i umalo izgubila glavu, jezivi detalji!

Veliki šef sinoć je u Elitu poslao važno pismo i takmičarima dao zadatak kakav do sad nisu imali. Naime, oni su morali da pred svima ispričaju svoju veliku grešku, zbog koje se i dan danas kaju i otkriju kako im je taj potez uticao na život.

Noć je protekla u ispovestima, a veliku pažnju privuklo je ono što je ispričala Aneli Ahmić. Ona je otkrila da je prenosila velike svote novca u drugu državu u kojoj je to, kako kaće dozvoljeno, zbog čega nije bila kažnjena. Dok se bavila tim poslom upoznala je žestokog momka, koji više nije živ, a u kojeg je bila ludo zaljubljena.

- Ja ću ovde pričati u šiframa, jer ne bih volela tako o ljudima koji nisu živi. Ta stvar mi se u životu najgore desila. Imala sam više prijatelja koji su mi jednog dana predložili jedan posao. Ja sam pristala to da radim i videla da se može lepo zaraditi, a u pitanju je novac i prenosila sam velike svote novca u jednu državu gde je to dozvoljeno i nisam mogla biti kažnjena za to. U međuvremenu sam upoznala jednog momka, koji je bio jako žestok momak koji sad trenutno nije živ. Kao naivno zaljubljeno žensko sam mu ispričala šta radim. On je mene nakon određenog perioda nagovarao da uzmemo taj novac i da... ako me shvatate šta hoću reći. U tim situacijama sam bila labilna pa sam pristajala na neke stvari, bio je jako žestok i nije bio momak za zajeb*vanje. Tih par meseci prijatelji me nisu zvali da nosim novac, bila je pauza. Jednu noć su me zvali, a ja sam njemu ispričala na koje destinacije idem - govorila je Aneli pred svojim cimerima, a onda otkrila kako je pobegla i pokušala da se spasi:

- On je to čuo i znala sam šta će me očekivati. Imala sam let za tu zemlju, bilo je svađe a ja sam odustala od ideje koju je on predložio, jer su bili opasni ljudi i sa druge strane. Došli smo na taj aerodrom, on je taj kofer pun para uzeo i samo sam videla kako trči, a ostavio je svoj kofer. Mene su ti ljudi čekali da izađem sa koferom i donesem novac. Ja nisam znala šta da kažem tim ljudima, govorim da sam izgubila kofer, lažem i petljam. Telefoniraju i dolaze do toga da je kofer možda zamenjen. Pronalaze njegovo ime i prezime i saznaje se da je to moj momak. Odlazim do toaleta i uspevam da pobegnem. Ovo je javna tajna, to zna dosta ljudi zato i pričam to.

Aneli je otkrila da je u nepoznatoj državi imala samo jednog prijatelja i da se skrivala u hotelu, dok je njen tadašnji momak nestao sa koferom, ali je preko zajedničkog prijatelja uspela da ga pronađe i nađe se sa njim. Njih je uhvatila policija, kad su pokušali nelegalno da pređu granicu.

