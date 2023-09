POTRESNO OBRAĆANJE TRUDNE ALEKS: " Filip mi je rekao da će me spakovati..." A onda ŠOKIRALA SVE: Nisam htela da ZADRŽIM DETE

Trudna pobednica "Zadruge 6" Aleksandra Aleks Nikolić, otvorila je dušu kod Dušice Jakovljević o celokupnoj situaciji sa Filipom Carem i Majom Marinković.

- Kako si - pitala je Dušica.

- Pa dobro sam. Trudim se da izgledam dobro s obzirom na to da sam u drugom stanju. Nisam došla ovde da izigravam nikakvu žrtvu, već da ispričam svoju priču. Pošto svi mogu, mogu i ja da kažem nešto svoje. Dobro sam, srećna sam. Nije ni to toliko lako s obzirom na sve što mi se dešava, a očigledno neki ljudi nemaju obzira - rekla je Aleks.

foto: Printscreen Pink tv

- Zašto neki ljudi žele neposredno da te povrede, a ti si u drugom stanju - pitala je Dušica.

- Razmišljala sam o abortusu, bila sam na korak da to učinim. U momentu kada sam ugledala bebu, tri meseca sam trudna, beba se češka po glavi. Krenula sam istog momenta da plačem, čula sam njeno srce. Biću samohrana i najbolja majka, pored mene će imati svu moguću ljubav. Odrasla sam samo sa majkom, ali ću se truditi da joj nadomestim sve i pružim najveću moguću ljubav - rekla je Nikolićeva.

foto: Printscreen Pink tv

- Zbog čega neko ima potrebu da sada kada si u drugom stanju, da je ovo period kada moraš da se čuvaš, zašto Maja Marinković ima potrebu da iznošenjem toga da joj je Filip pisao, baš sada - pitala je voditeljka.

foto: Printscreen Pink tv

- Ona meni nije važna, gore mi je to što je on uradio. On je saznao od prvog trenutka da sam ja trudna, par sati pred emisiju sa Anom Ćurčić kada je bio onaj haos saznala sam da sam trudna. On nije imao nikakvu reakciju. On je mene krivio da sam ja neverna, da ću ga ja prevariti, a na kraju sam shvatila da kada napadaš druge uvek krećeš od sebe. Imali smo mi i svađe i svašta nešto, ali je bio strožiji prema meni i branio mi više nego ja njemu. Gledam da je polazio od sebe. On je meni rekao: "Okej, za šta si se odlučila, to nije mala stvar", rekla sam da mi ne pada na pamet da abortira. Sve više se svađao sa mnom od kako smo saznali da sam trudna. On je pričao o tome u rijalitiju da želi dete sa mnom, verio me je, ja sam prva devojka iz javnog života posle toliko godina koja je otišla kod njega u kuću. On je rekao: "Meni se to slučajno desilo, ako ne možeš da očistiš, sutra ću te spakovati ideš za Beograd, kraj i gotovo...Ja ću tebi slati šta ti treba, ali ja neću biti više samo sa tobom" - rekla je Aleks.

Kurir.rs/Pink

