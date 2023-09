"NEKA GA DOVEDU AKO SE POVAMPIRIO" Milena s knedlom u grlu o pokojnom vereniku za kog Ana Ćurčić tvrdi da je živ! "LAŽNI POKOJNIK"

Milena Kačavenda progovorila je o njenom vereniku, koji je navodno preminuo, a za kog većina tvrdi i da nikada nije postojao. Kačavenda je otvorila dušu i napokon ispričala detalje o Davidu.

- Objasni svima kakva je priča sa čuvenim lažnim ili pravim verenikom, o toj pogibiji i tako dalje. Možeš da predpostaviš koliko se o tome priča napolju jer se napolju itekekako objavljuju te prepiske u kojima se taj lažni pokojnik dopisuje sa Anom Ćurčić - rekao je Darko.

- Da ti kažem, to je bila jedna od priča pred sam ulazak. Pre svega da se zna da osim pripreme vezane za fotografiju i sekvenci isečenih iz audio poziva, bila je tu i priča verenik koja je bila vezana za lavice. Čudi me da mi do sad niste postaili to pitanje. Ana Ćurčić je u Zadruzi dobila čestitku od mame gde je bilo p.s. Milena se udaje. Na kraju cele balade Ana kada je izašla verenik nije više ni postojao. Što se verenika tiče, čovek koji se pojavio bio je nebitan medijima jer nisam bila javna ličnost. Pojavio se početkom februara, 14. On ne živi u Srbiji, živeo je u Austriji, priča filmska kao što je i moj život. Ana je bila predviđena za kumu. Prvi put smo zakazali venčanje u Beogradu na Đurđevdan i to su najbliži znali. Kako je došlo do odlaganja, sva slavlja su odgođena do daljnjeg i čekao se dalji termin, a on je ubrzo nakon toga nastradao u saobraćajnoj nesreći u Austriji 11. maja ili 15. Taj dečko je i mlađi bio. Tu priču su forsirale lavice jer Ana nije bila prisutna ni kad sam ga upoznala ni kad se to desilo. Poenta je po mom mišljenju bila da me diskredituju kao osobu. Jako bih volela ako se povampiro da ga javno i predstave - rekla je Milena.

- Mene interesuje otkud priča da je taj čovek živ i da on tvoj verenik nije nego da si ti izmislila - rekao je Darko.

- Bila sam gost u jednoj emisiji i tema nije bila samo Ana nego i moj posao, odnosi i pitanje je bilo vezano za moj emotivni život. Izjavila sam da sam praktično dve i po godine sama i tu su se lavice uključile u botovanje i tu su se pojavile vesti o tome. Zašto se oni tom temom bave ja ne znam - rekla je Milena.

- Ko je onda taj čovek koji je navodno verenik i dopisuje se sa Anom? Je l' se zove David? - pitao je Darko

- Zove se David da, zvao se. Ako ga Ana ima nekad dođe pod mišku sa njim u Elitu, stvarno je bolesno i morbidno - rekla je Milena.

- Da li David zna Kenana Tahirovića? - pitao je Darko.

- Ja nikad nisam čula za Kenana Tahirovića - rekla je Milena.

- Kaže David da se sa tobom smejao, rekao je da si ga spopala za virtuelni se*s. David potvrđuje da ste bili u nekakvom odnosu, ali kaže da je živ - rekao je Darko.

- Za to postoje slike, dokazi, prepiske - rekla je Milena.

- Koji je tvoj zaključak? - pitao je Darko.

foto: Printscreen

- Priča je bolesna, a manje od nje nisam očekivala - rekla je Milena i dodala:

- Setite se da je "Zadruga 6" trebala kasnije da bude završena, samo to da napomenem. Da napomenem da apsolutno ne vidim, znam zašto ona ovo radi, sve je cilj deskreditacija. Ovo me je mnogo pogodilo, iako ne deluje tako. Ja znam šta tu postoji i ne postoji, od argumenata ništa ne postoji, samo jedna priča da mi odgovori na sve. Tema je za mene jeziva. Čoveka sam upoznala sasvim slučajno u hotelu "Hajat", dolazio je i bio u prolazu, bio je gost hotela. On je mene ganjao da se upozna sa mnom u nekoliko navrata. Mi smo krenuli da komuniciramo, ja sam dobila cveće i neki poklon koji nisam htela da prihvatim, to je dve nedelje od kako sam prvog puta saznala da me traži. Čovek je vrlo kulturan, odmeren bio u samom startu, a ono što mi odmah nije leglo jeste da nije oženjen, nema decu, a mlađi je od mene. Dopisivali smo se, vrlo često je bio na putu. Njegova životna priča je jako neobična, stupili smo u vezu nakon mesec dana, koja je više bila virtuelna, nego fizički vidljiva. Čovek koji je usvojen iz Zvečanske, odrastao u Austriji, čiji su otac i majka poreklom iz Bosne i koji je, saznala sam posle, imao određene probleme. Imao je dvojno državljanstvo, Grčko i Austrijsko, jer je napravio krivično delo sa 15 godina. Stupili smo u takav odnos da smo bili u kontaktu non stop, upoznao je moju decu i moju majku, da je planulo nešto između nas. Mi smo od 24 sata, 15 sati bili na vezi non stop do momenta kada je rešio da me zaprosi, što je meni bilo neočekivano. U mom telefonu postoje svi dokazi - rekla je Milena.

kurir.rs

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić