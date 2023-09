"NE ZNATE KAKO MI IZGLEDA DETE A HOĆETE DA VAS ZOVEM NA ROĐENDAN" Luna Đogani pred porođaj baš ga oplela po familiji Đogani! BRUKA

Luna Đogani broji sitno do porođaja, a sada se obratila članovima svoje šire porodice koji, prema njenim rečima, žele preko njenog imena da dospeju u medije.

- Ne oglašavam se na glupe teme i pitanja, ali stvarno mi je više. O nekim ljudima ja više stvarno ne mogu da slušam. Mnogo me nervira kad neko daje intervjue, pogotovo neko ko je u srodstvu sa mnom, imamo isto prezime. I pitanje kad se pita o meni, odmah je samo to naslov. Zato ljudi i ulaze, drugačije ih niko ne bi ni slušao. Onda oni imaju neka svoja izlaganja, teorije, priče. Generalno ne komentarišem, i kada me pitaju za neke članove moje familije, a da ja nisam s tim nekim u kontaktu. Generalno nisam ni sa kim u lošim odnosima, samo prosto sa nekima imam kontakt, sa nekima nemam. I onda uvek kad me pitaju za njih, ja nikada ništa ružno nisam rekla. Ili ne komentarišem ili želim sve najbolje. Smatram da ako smo porodica, familija, ne treba da pljujemo jedni druge, da potkačimo, da zvuči ružno - počela je Luna na Instagramu.

- Ali zato oni redovno imaju potrebu da komentarišu mene. Ali mora stalno da se ja nešto potkačim, kao diplomatski, ali ružno, da ja treba nekom da se javljam, da zovem, molim za bilo kakav odnos. Izvinite, gde ste vi bili u mom životu? Zašto bih se ja vama javljala? - pitala je Luna, ali nije otkrila na koga konkretno misli.

- Godinama slušam o meni da sam ovakva, onakva. Oni su divni i bajni, nikad ne bi ušli u rijaliti. Ali neću komentarisati šta bi oni. Toliko mi je muka više, sad pred porođaj. Pogotovo jer je moje ime u svakom naslovu. Aman, ko ste vi meni i zašto bih se ja vama javljala? To što imamo isto prezime i što smo familija, ne znači da mi moramo da se družimo i volimo i budemo u nekim dobrim odnosima. Sve to ima neku svoju pozadinu. Ali ako nemaš ništa lepo da kažeš, nemoj da kažeš ni ništa ružno. Ili zamerke što neke nisam pozvala na prvi rođendan moje Mije. Vi ne znate ni kako izgleda moje dete, da vas zovem na njen rođendan? Ljudi ko koga ovde zaj****a. Poslednjih dana mi stižu intervjui u kojima je moje ime, a kao pričaju o svojim pesmama. Pričajte o sebi. Ako nemaš da mi poželiš sreću na porođaju koji je za par dana, nemoj da pričaš uopšte. Dosta mi je više da slušam Luna, Luna, Luna.

Kako kaže, kad joj je bilo najteže, nisu je pozvali.

- Kad sam bila u najvećem mulju, većina se ogradila od mene, odrekli su se mene. Mi smo familija, ali mi ne znamo da je ona takva, zid, ograda. Sada odjednom očekuju pozivnice na rođendane, da zovem da pitam kako su - završila je Luna.

