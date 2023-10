"HODŽA JE REKAO DA U KUĆI IMA DEMONA, POČEO JE DA POVRAĆA" Aneli do detalja opisala venčanje sa Asminom i ISTERIVANJE ĐAVOLA

Aneli Ahmić pri samom ulasku otkrila je da ju je suprug Asmin Durdžić ostavio zbog starlete Stanije Dobrojević.

Dok je Asmin demantovao navode da je bio oženjen s njom, Aneli tvrdi da su verski venčani, a sada je progovorila i o detaljima samog čina.

- Da li si stvarno verski venčana - glasilo je pitanje za nju.

- Da. To je bio mehmedalija Karamujić, to je bilo kod mene u kući u Sarajevu. Moja mama je bila, moj brat... Sređeno je da on dođe iz Brčkog, moj prvi rođak je bio tu, bio je od brata najbolji prijatelj kada je on sve to radio. Isterivao je Asminu to, onda nas je posle pola sata venčao, na kameri je bio njegov najbolji prijatelj, kum - rekla je Aneli.

foto: Petar Aleksić

- Da li ste to venčanje zakazali unapred ili je on došao da isteruje đavola, pa ste došli spontano do toga - pitao je voditelj, na šta je ona odgovorila:

- Ne, njegov najbolji drug je insistirao da to bude tada. To je organizovao njegov najbolji prijatelj...Nismo potpisali ništa.

Ona je potom opisala kako izgleda postupak venčanja.

- Pita te da li želimo sklopiti brak, koju ja cifru tražim ako dođe do razvoda. Nisam imala nuspojave, on je pao na pod. Otkud ja to znam, on je pao na pod.

- Da li postoje foto ili video dokazi koji bi to mogli da dokažu - pitao je voditelj.

- Ne verujem, ne - rekla je Aneli.

- Svi smo videli tvoje isterivanje đavola, tvoj video snimak - rekao je Darko Tanasijević.

00:28 Aneli kod hodze isteruje demone

- Darko, ja sam doživela napad panike pre nego što je počeo to da radi. To mi je bilo suočavanje, dobila sam napad panike, a Asmin se izvrnuo u Brčkom. On je meni rekao da u mojoj kući ima demona. Počeo je da povraća, trzanje, izbacivanje valjda toga. Ovo što sam ja doživela, to je napad panike - rekla je Aneli.

kurir.rs

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu