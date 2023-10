PRVO OGLAŠAVANJE ALEKS NAKON NAVODA DA JE PRIJAVILA CARA ZA NASILJE! Otkrila pravu istinu, a evo da li je tražila zabranu prilaska

Bivša zadrugarka Aleksandra Nikolić i Filip Car okončali su ljubavnu vezu, međutim, oni ne prestaju da iznose prljav veš.

Kako je sada osvanula informacija da je Aleksandra tražila zabranu prilaska Filipa Cara, kao i da se u tom trenutku raspitivala oko podnošenja krivične prijave za nasilje koje je navodno preživela sa njegove strane, Nikolićeva se sada prvi put oglasila povodom ovoga, te poručila:

foto: Dado Đilas, Nenad Kostić, Printscreen

- Nije istina.

Podsetimo, Aleksandra se u lajvu prvi put oglasila povodom situacije sa Filipom, te otkrila detalje raskida.

- Filipa ne bih da komentarišem, on je nečovek za mene i monstrum, i da umre, ne zanima me. Želela sam da budemo u korektim odnosima, ali to je džabe. Od njega ne tražim apsolutno nista - rekla je ona.

Aleksadra je otkrila i da se ipak trudi da bude srećna.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Ne nerviram se, trudim se da nekako izguram sve ovo. Ljudi desilo se nešto prelepo, nešto što sam uvek želela, jako sam srećna iako okolnosti nisu najbolje, iako je otac takav nažalost. Ja sam saznala par sati pre emisije sa Anom Ćurčić, gospodin je bio upućen u sve - rekla je ona.

Nikoliećeva je otkrila i da nikada nikome ne bi poželela da bude u vezi sa Filipom.

- Ja sebe ne vidim pored takvog čoveka, i ne bih ni jednoj osobi na svetu poželela takvog muškarca. Neću učiti dete da ne voli tatu, kad poraste neka radi šta želi. Nisam ovo želela naravno, ali desilo se i šta je tu je, sama ću odgajati dete naravno - otkrila je ona.

Pobednica Zadruge se potom osvrnula na Filipove izjave.

- On je navikao da se čupa preko mene, ali ovog puta neću dozvoliti jer nisam dužna. Ta politika, meni je dete najbitnije neka zaboravi - istakla je ona.

Kurir.rs/Alo

Bonus video:

01:23 Oglasio se Filip Car posle priča da je tukao trudnu Aleks, pokaza celu prepisku