UČESNICA ZAJAHALA CIMERA I HTELA AKCIJU BEZ POKRIVAČA! Bludna scena u Eliti, kamera snimila DETALJE, nije za one sa SLABIM SRCEM

Milica Veličković na sve je načine pokušavala da iznudi se*s od dečka, Borislava Terzića Terze, koji ju je odbijao i govorio da želi biti sam, što učesnicu Elite nije zaustavilo, te je gledaoce ostavila bez teksta.

Ona je legla preko njega, pa krenula da ga dodiruje, dok ju je on terao od sebe:

- Ovo je moje - rekao je Terza.

- Alo, ti ćeš meni moje-tvoje - rekla je Milica.

- Nemoj da me hvataš - rekao je Terza.

- A nećeš - rekla je Milica.

- Nema ništa od toga, hoću da spavam - rekao je Terza.

- Nije Terza vrana više, isprovocirala si me i to je to - rekao je Terza.

- Nema toga, nema grljenja više, želim da budem sam - rekao je Terza.

