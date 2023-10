"SLAGALA SAM I UGASILA PRIČU" Milena Kačavenda priznala kada je osetila da je PREVARENA, ukućani skočili na nju i izazvali HAOS

Milena Kačavenda prethodne noći odgovarala je na pitanja gledalaca a u jednom momentu je progovorila o svom "pokojnom vereniku".

Bojana Pavlović i Lejdi Di su ubrzo skočile na nju, te je nastao haos u Beloj kući.

foto: Printscreen

Kako smo razumeli, upoznala si čoveka, zaljubila se preko četa, saznala da si prevarena, pa te je bilo blam veka da priznaš - glasilo je pitanje.

- To je bilo razočarenje, nije me bilo blam, nisam to rekla. Što sam slagala, slagala sam i ugasila priču, jer sam to htela... - rekla je Kačavenda.

- Kako bi se zvao film ili roman o tebi i pokojnom vereniku - pitao je voditelj.

- Ja bih napravila dokumentarac... Pa ne znam kako bi se zvao, na primer: "Ljubav sa jednim telefonom" - rekla je Kačavenda.

- Malo pre sam htela još da pitam u kom trenutku je počela da sumnja da je prevara, a onda bih imala još jedno pitanje da postavim - rekla je Lejdi Di.

foto: Printscreen

- Počela sam da sumnjam, ne znam ni ja kada, kada nije hteo da uključi video poziv, pa je imao razne razloge. Najsumnjivije mi je bila situacija kada sam ja rekla da se neću oglasiti dok me ne pozove. Našla sam se u tržnom centru, on je pisao, ja nisam otvarala, gde je on napravio par poziva i kada sam izašla iz garaže imala nekoliko propuštenih poziva na Instagramu, gde sam znala da se neće javiti. To je trenutak kada sam znala 100% - rekla je Kačavenda.

- Koliko sam shvatila, ona je već uveliko pripremala papire za svadbu, pa mi je nelogično da sumnja da je prevara u pitanju, a priprema svadbu - rekla je Lejdi Di.

- Ne, ne sumnjam ja pre venčanja...I da ljudi sumnjaju na sve to, šta je poenta priče i šta je dobijeno?! - rekla je Kačavenda.

- Ako se dokaže da je lagala za datum, da li će nestati sve te žene koje su se javile ili David?! David će i dalje postojati, doktorka će i dalje postojati, žene koje su prevarene će i dalje postojati, vaša saznanja da je prevarant će i dalje postojati - rekao je Đedović.

Kurir.rs

