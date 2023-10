"ISPALA JE GLUPA, NIJE JOJ TO TREBALO" Zorica Marković isprozivala Staniju Dobrojević, a sve zbog jednog poteza prema Aneli

Zorica Marković bez dlake na jeziku prokomentarisala je susret Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić u "Eliti". Pevačica je tom prilikom starletu nazvala glupom.

Aneli Ahmić po samom ulasku u "Elitu", privukla je javnosti pažnju zbog svoje životne priče u kojoj se našla. Njen suprug Asmin Durdžić prevario ju je sa starletom i bivšom zadrugarkom Stanijom Dobrojević, sa kojom je donedavno bio u emotivnom odnosu.

Zbog cele situacije oglasila se pevačica Zorica Marković koja je iznela svoje mišljenje o celoj situaciji.

- Ja sam mislila da je Stanija pametnija, makar se do sada tako predstavljala kroz naše zajedničko učešće. Mislim da joj ovo nije trebalo, ispala je glupa, glupa, ne znam šta je to ženi trebalo, ipak je ona Stanija Dobrojević. Njoj je uvek bila bitna ekranizacija, okej sve drugo, ali u ovom slučaju je trebala da ćuti, da sve stvari stavi sa strane. To je moje mišljenje, trebala je da ćuti i sve posmatra sa strane i iskulira i da pusti da svako pokaže kakav je. Mislim da se zaletela, ispala je mnogo glupa, ružno je, nije njoj trebalo to - rekla je Zorica, a na pitanje kako reaguje na to što je Stanija došla sa vereničkim prstenom ispred Aneli, rekla je:

- To svi mi nešto sada gledamo, slušamo i prihvatamo i ne prihvatamo šta nam serviraju. To je toliko zakukuljeno i zamumuljeno, Dubrovnici, Amerika...Problem je što se žene tog tipa zalete za neke materijalne stvari. Možda čovek ima neki novac, mi to ne znamo...To je najružnije od svega. Hajde da nemaju dete, pa koga briga, mislim i da nemaju nije lepo. Ona prkosi, ustvari je jako mizerno i jadno, kakav god da je odnos i kakva god da je istina to dvoje ljudi koji imaju dete i najgore od svega kao: "Ja sam velika Stanija, ti si ušla preko mene" i maše onim prstenom. Moje mišljenje je tako, ja sam imala tu vrstu prevare, malo se okupala u Dunavu, osetila najlepšu vodu... Ipak je to milionski auditorijum, ja se sećam "Farme" i svega, nije ona gadljiva na takve muškarce. Došla je tu da se opere, kasno! Ona je znala pokazati da je pametna u nekim stvarima kroz rijaliti, privatno je ne poznajem. Nije ona toliko ni inteligentna, nego i naprotiv. Pa više i te muškarce, Marković, ovaj, onaj... - završila je pevačica.

