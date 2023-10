MAJA MARINKOVIĆ SPREMA ŽESTOKI HAOS ANELI! Starleta je ponizila za sva vremena, Ahmićevoj se ne piše DOBRO!

Mnoge ljubitelje Elite zanima šta bi bilo kada bi u istu ušla Maja Marinković.

Dok su neki ubeđeni da bi rasturila odnos Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša, drugi smatraju da se ne bi ništa dogodilo.

Janjuš je u svom dobro poznatom stilu rekao da jedva čeka da odmeri Majinu "novu" zadnjicu, budući da ju je operisala letos, dok je Aneli samouvereno poručila da je se ne plaši.

foto: Petar Aleksić

Međutim, Maja smatra da stvari, zapravo, drugačije stoje.

- Ispratila sam situaciju, znam ja da Jaško jedva čeka da me vidi (smeh). Njemu je nekad dosadno, pa mora da tera cirkus sa pojedinim devojkama unutra, a uz to mu i prija s obzirom na to da je u centru pažnje - pričala je Maja i dodaje da je primetila Anelinu bojazan za svoj status kod Janjuša, pa je dodala:

foto: Pritnscreen

- Istim tim devojkama kada se moje ime pomene vidim da nije dobro, ma šta god one pričale. Ali moraju da shvate da ja ipak imam posebno mesto u Janjuševom srcu, ovo trenutno što se dešava sa njim unutra, to bih nazvala njegovim hirom (smeh) - poručila je Maja.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:09 Maja Marinković pokazala novu zadnjicu