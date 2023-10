DURDŽIĆ NASTAVLJA DA PONIŽAVA ŽENE I OPTUŽUJE IH ZA BLUD! Sada tvrdi da je žena Ivana Marinkovića orgijala sa momcima za 300 EVRA

Detalji iz ljubavnog odnosa Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića mesecima unazad svakodnevno pune medijske stupce i nailaze na oprečne komentare javnosti, ali takođe i bivši rijaliti učesnici nisu imuni kada je ova tema u pitanju, te je i bivši rijaliti učesnik Ivan Marinković, izneo stav o njima dvoma.

- Ja sam čuo da je Stanija dobila novčanu nadoknadu da bude sa njim, tačnije 30 hiljada evra. Evo prosto pitanje od čega živ Stanija? - rekao je Marinković, a sada se za medije oglasio i Stanijin bivši verenik Asmin i odgovorio na njegove navode.

- Ugasio sam Instagram, povuko sam se iz svega, ali i dalje iskaču neki polulikovi kao lude gljive posle kiše. Ja nisam video nijednu uspšnu ličnost i nijednu zvezdu da komentariše Staniju i ovo vezano za nas. To su sve neki propali likovi iz rijalitija, neke jeftine splavaruše, prostitutke, dekintirane muške baba tračare i kako takvi uopšte gostuju na televiziji i da se o njima piše u novinama, to je za sramotu. Taj Ivan Marinkovic, čujem nema hleba da jede, jedva sklapa kraj s krajem, napravio Miljani dete u WC-u, pa ima dete s Gocom Tržan koja ga se stidi i sada takav dođe u emisiju i bilo koga komentariše? To što je rekao da sam platio nekom 30.000 evra da mi glumi devojku je isto kao da ja sada kažem da su moji drugovi orgijali s njegovom ženom za 300 evra, eto to je taj nivo ta priča. - besno je istakao Durdžić.

