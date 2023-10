"KSENIJA PAJČIN MI JE REKLA DA SE OGREŠILA O DRAGANU" Bliski saradnik folk zvezde otkriva šta je pokojna pevačica radila PRED SMRT

Stevica Nikolić bliski je saradnik Dragane Mirković već skoro deceniju i po. Na njenoj televiziji DM sat uređuje i vodi emisiju "Maksimalno opušteno", a na Kurir televiziji domaćin je emisije "Zagrevanje", koja se emituje vikendom od 19.15 kao uvertira u šou "Rame uz rame s Draganom".

Voditelj je u intervjuu za Kurir evocirao uspomene na početak druženja i saradnje s muzičkom zvezdom. Progovorio je i o Kseniji Pajčin, s kojom je bio u kontaktu neposredno pred njenu smrt.

- Još kao klinac bio sam Draganin fan. U nju sam gledao kao u boginju. Cenio sam je jer je jako ulagala u karijeru. Bila je najlepša, talentovana. Slušao sam neku drugu vrstu muzike, ali to što je Dragana devedesetih unela u našu muziku, to je bilo nešto posebno. Bio sam zaljubljen u njen rad. Dragana je prva i jedina koja je postavila neke standarde koji su nedostižni. Verujem da će koncertima u Beogradskoj areni zadati nove.

Kako ste se upoznali?

- Upoznali smo se u Hrvatskoj. Tada sam bio novinar jednog tabloida. Kad je čula da dolazim, rekla je: "Jao, valjda neće biti nešto tabloidno!" Imala je nameru da me ugosti i da se lepo pozdravimo. Kad smo se upoznali i kad je osetila energiju i videla da sam skroz normalan, uklopili smo se na prvu. Sutradan sam otišao na kafu, zvoni mi telefon. Čuje se Dragana koja govori: "Hej, ćao. Samo da proverim da li ste dobro stigli?" Nastavili smo da održavamo kontakt, a zatim se otvorila i televizija DM sat.

Da li te je lično Dragana zvala da ti ponudi posao?

- Da. Bio je 1. april. Zvala me je i pitala da li mogu da dođem do Požarevca jer Toni i ona žele da razgovaraju sa mnom. Mislio sam da se nešto šale jer je bio 1. april. Tada mi je rekla da želi da mi ponudi da radim na njihovoj televiziji. Rekao sam joj: "Okej, ovo je već 1. april!" Naša saradnja započela je 2007. godine.

Kakva je Dragana kao šefica i poslovna žena?

- Sjajna. Svi znamo kakva je ona zvezda, ljupka, šarmantna i nasmejana. Ona je i privatno takva. Jedino što joj zameram je što i dalje teško podnosi neke napise. Naučila me je jednu lepu i bitnu stvar, a to je da čovek na ružne stvari ne treba da se navikava. Super je lik. Uvek je bila tu za mene i kad su privatne stvari bile u pitanju, a koje nisu bile jednostavne. Tada je uskakala, zvala me da dođem u Beč, bila je baš super.

Možeš li nam otkriti neku interesantnu anegdotu o Dragani?

- U Istanbulu smo bežali posle njenog koncerta. Ona je bila prva naša pevačica koja je tamo pevala. To je bila takva navala ljudi da nisam mogao da verujem. Kada je jednom dolazila u Crnu Goru da primi neku nagradu, vozila na granici su je čekala pod rotacijama.

Ksenija Pajčin ti je dva dana pre smrti u emisiji rekla: "Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da joj kažem." Da li si saznao šta je bilo u pitanju?

- Tu je bio i Željko Šašić. Razgovarali smo i ona je rekla da se nešto ogrešila o Draganu. Bukvalno tim rečima. Pitala me je da li ja mogu da je povežem s njom, da ima da joj kaže nešto bitno. Pretpostavljam da se radilo o nekim stvarima koje su se Dragani radile iza leđa i da joj oda neke stvari. O čemu je konkretno bilo reč, nikada nisam saznao. Ja sam sa Ksenijom bio okej. Jezivo mi je to što smo se nas dvoje dopisivali dan pre tragedije. Napisala mi je poruku da Filip i ona čiste sneg ispred zgrade i pitala me je kad će emisija. Nažalost, ta emisija nije ni stigla da se emituje dok je ona bila živa. To mi je prva emisija koja je emitovana kao in memoriam.

Šta imaš da poručiš Dragani dva meseca pred njena dva koncerta u Areni?

- Tužan sam što će biti samo dve Arene i što je ona to tako odlučila. Dragana je lavica pred reflektorima i samo bi trebalo da se drži toga. Što bi ona rekla: "E, ajde, Stevice, idemo, radimo, furamo!" Neka to i njoj bude neka moja poruka i neka motivaciona stvar koju joj želim od srca.

