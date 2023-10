OVO SU TAJNE DRAGANE MIRKOVIĆ I KSENIJE PAJČIN: Njihov odnos je godinama intrigirao JAVNOST (VIDEO)

Jedna od najpopularnijih pevačica devedesetih pokojna Ksenija Pajčin svoju karijeru započela je upravo sa Draganom Mirković, koja sprema spektakularni šou programu "Rame uz rame sa Draganom" na Kurir televiziji, koji kreće sa emitovanje ove subote, 21. oktobra u 20 časova.

Ksenija se svoju prvu pravu popularnost stekla je pojavljivanjem u Draganinom spotu "Opojni su zumbuli".

"Ja sam strašno volela Draganu Mirković, nije što sad sedimo tu. Svi znaju da sam ja jezičarka na neki način, ali zaista, ne diraj me, ne diram te. To je jedna stvar kod mene, vrlo vrlo bitna. I pored nje sam zaista naučila šta znači estrada. I tada je radila još jedna žena koja je stvarno padala u nesvest, s kojom je uopšte nije bilo dobro, nije mogla da odradi koncerte, a Dragana je žena koja je radila, dakle, pojavi se - ovoliki kez, a znam da je imala problem pre toga, tri sata peva, bez prestanka, menja kostime, plesači, sve je spremno. Dakle, ona mi je bila zaista jedna škola kako čovek treba da se ponaša, u takvom jednom maniru, i takvu zvezdu kao što je ona i Lepa Brena, to ne može se ponoviti, Zdravko Čolić i tako dalje, oni prosto imaju tu energiju zvezde - pričala je Ksenija u jednoj od poslednjih pojavljivanja na malim ekranima na DM televizi u emisiji "Maksimalno opušteno"

- Evo ja znam Draganu, na primer kad smo radili, ja sam bila klinka 15 godina, znači, žena dolazi na trening sa nama, cap, znači, sve, pljas, špaga, ja u šoku, znači, u trenerci žena, helankama, patike, znači, špaga, sve je radila - nastavila je Ksenija.

- Meni je jako bitno, na primeru, da je neko uspešan i da stvori svoju televiziju i svoju porodicu, i da živi jedan miran život, i da bude jedna gospođa. Tako da, eto, vidiš, i dan-danas se te pesme puštaju - završila je Ksenija.

Novi zabavni format Draganin šou startuje na Kurir TV Ovog vikenda počinje plesni talent-šou, kakav još nije viđen kod nas! Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame s Draganom" emitovaće se od 21. oktobra, svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba i ko će zablistati i otvoriti sebi put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

