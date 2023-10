ALEKSANDRA NIKOLIĆ SE UDAJE ZA FILIPA CARA?! Prešla mu preko svih batina, sada staju na ludi kamen - evo i kada! SVI DETALJI!

Aleksandra Nikolić i Filip Car konačno su uspeli da izglade odnose, kako zbog njih samih, tako i zbog bebe koja je na putu.

Naime, trudna Aleksandra se sada ponovo vratila u Crkvenicu kod Cara, a budući roditelji su pozirali nasmejani u jednom kafiću u njegovom mestu, kao da se nikada nisu ni svađali.

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Aleks je pokupila stvari i otišla kod Filipa. Po ko zna koji put mu je prešla preko svih prevara, ali ovoga puta bar za to ima krupan razlog. On je takođe obećao da će manje da joj ljubomoriše i da će da se promeni iz korena, kako i ona, a sutra i ćerka, pored njega ne bi trpele. Malo ko veruje da on uopšte može da se promeni s obzirom na sve pokušaje koje je imao dosad, ali Nikolićka je odlučila da mu veruje i pruži novu šansu - priča izvor blizak paru i nastavlja:

- Njoj je zapravo cilj da se venčaju pre neko što rodi bebu da ne mora posle da se juri s Filipom oko dokazivanja očinstva. On je pristao na to jer je i on želeo da naslednica na ovaj svet dođe pod normalnim okolnostima, a ne da tek po njenom rođenju ide da priznaje dete. Da tata i mama ne budu u svađi i da bar pokušaju da joj priušte lepu budućnost!

kurir.rs/republika

