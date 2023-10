"NE SVIĐAŠ MI SE, NISI MI PRIVLAČNA" Bojana javno urnisala Anitu i priznala šta je sve Matoroj radila iza leđa, SKANDAL!

Učesnica Elite i Matorina supruga, Anita Stanojlović, juče je izabrana za ovonedeljnog vođu, a njena raspodela budžeta napravila je haos u Beloj kući.

Naime, Stanojlovoićeva je žestoko napljuvala Nikolu Jovanovića Predsednika u šta se umešala Bojana Pavlović, koja je odlučila da pred svima prizna kakve signale je dobijala od Anite i to sve dok je Jovana Tomić Matora bila pored nje.

Anita i Matora mislile su da im je Bojana pretnja za brak, dok je ona otkrila da je Anita često gledala u nju dok je sedela pored supruge, ali da joj nije privlačna.

- Kada nekoga komentarišeš moraš da uzmeš odnose od početka. Mi kad smo ušle u Elitu ti si mislila da sam ja pretnja po vaš brak i provocirala me, zato sam rekla da si priglupa. Malo sam stvari rekla i tek ću da pričam. Itekako si me gledala. Ne interesuješ me i nisi mi interesantna. Ja da sam htela nakačila bih se na vas, dala sam vam šansu da me upoznate jer nisam loša osoba. Je**ga ne sviđaš mi se i nisi mi privlačna - govorila je Bojana, a Milena Kačavenda je imala potrebu da par puta dobaci Bojani jer ju je nerviralo sve što je iznela na račun Anite.

Podsetimo, Bojana Pavlović na korak je do ozvaničenja veze sa Anđelom Šparavalo, a juče su tokom ranih jutarnjih sati razmenjivale nežnosti pod jorganom.

