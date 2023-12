ANITA ZADALA NAJBOLNIJI UDARAC MATOROJ! Stanojlovićeva otišla korak dalje, ne krije da je ODLEPILA OD LJUBAVI: Šok dešavanja!

Supruga Jovane Tomić Matore, Anita Stanojlović, nedavno je priznala emocije prema Anđelu Rankoviću i zadala najbolniji udarac doskorašnjoj partnerki.

Njih dvoje se poslednjih dana ne razdvajaju, a Anita koristi svaki trenutak da bude pored njega otkako je ušao u rijaliti.

foto: Printscreen Zadruga

Anita mu je tokom sinoćnje emisije prišla i počela da ga češka, njemu je to očigledno prijalo pa joj se nasmešio i pogledao zaljubljenim očima.

Inače, Anita je ogolila dušu pred ukućanima o osećanjima prema Anđelu.

foto: Printscreen Zadruga

- Čim sam ga videla nije mi bilo dobro, ali sam negirala to ljudima, ali kada sam otišla u kazino sve sam osetila. Sviđa mi se Anđelo, ja se nisam zaljubila, ali mi se sviđa kako izgleda kako se ponaša, ali ga nisam upoznala. Mnogo mi govore da je on ušao sa namerom, ali ja verujem sebi da je on normalan - rekla je Anita.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

04:03 Matora i Anita