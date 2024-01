OČAJAN! ŠA MOLI MIONU: ČEKA NAS SJAJNA BUDUĆNOST SAMO MI OPROSTI! Jovanovićeva ne želi da posustane: Pokaži mi da možeš da izdržiš

Nenad Aleksić Ša očajan je zbog raskida i svađe sa Mionom Jovanović. Na se načine pokušava da je ponovo pridobije, ali ona ne želi ni da čuje za pomirenje.

Ša sve vreme pokušava da ubedi Jovanovićevu da će se promeniti ukoliko mu oprosti sve i pruži još jednu šansu, ali ona želi da ostane dosledna sebi.

- Mi jesmo loši ovde to mora da ti bude jasno, vidiš kako dominiraš na sceni i ne znam šta ti treba da ideš da lomiš staklo da se ponižavaš, pokaži mi prvo sam da možeš da izdržiš -rekla je Miona.

- Nas čeka zajednički posao napolju, znaš kakva nas budućnost čeka ali ja bez ljubavi ne mogu da stvaram. Šta mogu da uradim sam - dodao je Ša.

- Ajde pokažite da možete bez ljubomore, da zamerate jedno drugom ko je koga pogledao, budite mirniji i videćete da će svako da vas podrži. Je l' tebi jasno da ako opet napraviš bar neki mali haos da će te ona šutnuti - rekla je Vanja.

- Ja sam se digao od kako sam sa Mionom u vezi, kao iz pepela da sam ustao, imam ja neke stare traume. Naravno da znam da više nemam prava na greške i neka me šutne ako joj bar još jednom izdramim. Mi smo stvarno stali na noge i krenuli lepo, ajde da probamo ako zaserem a neću to uraditi neka me slobodno otkanta -priznao je Ša.

