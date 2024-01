"MISLIM DA SAM TRUDNA SA ZOLOM" Miljana Kulić donela odluku da zadrži ovu bebu: I on je odrastao bez OCA

Miljana Kulić, koja se vratila u Elitu pošto je prvo pobegla sa Lazarom Čolićem Zolom iz rijalitija, sad je cimerima rekla da misli da je u drugom stanju, a ako se to ispostavi kao tačno zadržaće Zolino dete.

- Od danas se osećam rasterećeno jer sam sa njim opet gubila vreme. Hvala Bogu dao mi je pamet u glavu i nije mi dozvolio da odem. On me je navukao da skinem bubicu, šatro je kupovao mir koji je imao. Šan i Pablo su svedoci kako je pričao da želi svadbu, apartman, da radi sa mnom na bebi jer želi da budem majka njegovog deteta. Ja nisam želela zbog antidepresiva i lekova za spavanje to. Ja sa, svesno sve radila jer sam ga volela i sve sam svesno radila. Bilo mi je drago jer nema moje mame - rekla je Miljana i nastavila svoje izlaganje.

foto: Printscreen

- On je tražio i da dobijemo psa malog, ja sam rekla da je to budalaština. Krišom smo uzeli Beku i igrali se sa njom u vešeraju. Da se igraš sa nečijim emocijama možeš ali da se igraš sa nečijim životom... Ja sam želela drugo dete sa njim, ali Bog mi je poslao signal da ne treba da idem. Pomislila sam da li ću opet staviti Zolu ispred deteta i odmah sam presekla. Mislim sa sam trudna, moliću Boga da nisam trudna, ali dete ću zadržati ako jesam. On je odrastao bez oca i postoji mogućnost da bude isti kao svoj roditelj i da ne bi hteo da vidi dete - rekla je Miljana.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola pobegli su iz rijalitija, Miljana se vratila u "Elitu" i tom prilikom je cimerima otkrila šta se desilo.

- Diskvalifikovao se. Trebali smo da odemo da pregovaramo za apartman, ili Rajsko ostrvo, pošto smo radili neke stvari. Međutim, on je tražio 100.000 evra da mu se daju odmah iste sekunde do kraja rijalitija. Naravno, niko ne pristaje na ucene - rekla je Miljana.

Podsetimo, Miljana je i ranije ostajala u drugom stanju sa Zolom, ali nijednom nije zadržala trudnoću. Jednom je čak izašla iz rijalitija kako bi imala intervenciju.

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić