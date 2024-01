STANIJA DOBROJEVIĆ UPUTILA JAVNO IZVINJENJE CARU I ALEKS! Otkrila zbog čega se uplela u njihovu priču: Nije mi bila namera...

Nakon oglašavanja Filipa Cara zbog čina koji je uradila Stanija Dobrojević, kada je prenela Maji Marinković da on i Aleks nisu zajedno, oglasila se Stanija i otkrila o čemu je zapravo reč, ali i otkrila kakvo mišljenje ima o celoj situaciji.

Starleta je zatim uputila javno izvinjenje Aleksandri i Filipu.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- Krivo mi je što sam na bilo koji način upletena u priču Filip Car, Aleksandra i Maja! Žao mi je što sam uopšte bila u situaciji da budem pitana jel on slobodan, hoće li ući u Elitu! Ali to je Maja! Samo je za njega pitala! A lepo se čuje da sam joj rekla da se mane te priče i da ga apsolutno ne pominje! Moj stav vezano za tu situaciju ste čuli u emisiji Zadruga specijal kada sam gostovala sa Majom kad su tek izbačene prepiske nje i Cara! Rekla sam da ne podržavam to, i ako je već Maja luda za njim, da onda bar on vodi računa i nema potrebe da joj piše i daje bilo kakvu nadu s obzirom da ima trudnu devojku, i da ne treba to da radi ako želi sebi, Aleksandri i detetu sreću i mir! Tako da žao mi je ako je povredilo Filipa i Aleksandru to što sam bila pitana jel slobodan ili ne. Nije mi bila namera ikoga da povredim, ali mi je bila namera da kažem Maji da ih ne pominje i da svoju pricu tamo tera sama jer je tako najjača. Praštajte ako sam šta pogrešila i srecni praznici!

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Podsetimo, bivši učesnici rijalitija Aleksandra Nikolić i Filip Car su ponovo raskinuli. Od početka njihov odnos je bio turbulentan, pa su tako više puta raskidali, pa se mirili, i tako mesecima unazad.

- Istina je, zamisli to! A kako je otišla u Beograd, zamisli, još se sinoć i posvađamo... Otišla je u Beograd. Je l', znaš, ona je strani državljanin, pa ne može dok ne dobije prijavu boravka da boravi u državi duže od 3 meseca, a kako joj pamet smeta, sinoć se naljuti i blokira me i obriše slike - naveo je Car nedavno.

Kurir.rs/Pink/Prenela: K.M.

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža