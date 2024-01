EDITA SE POKAJALA ZBOG SVAĐE SA KARLEUŠOM! Evo zašto je rekla da joj se ne sviđaju Jelenini NOVI ALBUMI: Jezičara sam...

Na crnoj listi Jelene Karleuše odnedavno se našla i Edita Aradinović, nakon što je rekla da joj se ne dopadaju njeni novi albumi, iako je prisustvovala promociji istih.

Karleuša je tada istakla da je "razočarana", a nešto malo kasnije u javnost je isplivala i njhova privatna prepiska.

Ipak, sada je došlo do iznenađujućeg preokreta. Mlada pevačica se po svemu sudeći pokajala zbog reči koje je izjavila na račun JK, te je rešila da joj se javno obrati i obrazloži zbog čega se na takav način ponela prema njoj:

- Iskreno, jezičara sam. Ja sam samo rekla iskreno "not my cup of tea" u smislu da obožavam njene stare pesme i pevala sam ih do skoro. Onda se desio taj bezveze postupak, ja nemam problem sa egom do te mere. Neka ostane na ovome, svakako joj želim sve najbolje - izjavila je Edita na jednoj crnogorskoj televiziji.

Podsetimo, Jelena je tada neočekivano mirno reagovala na Editin komentar o njenim albumima.

- Iskreno, budem nekada čak i tužna što su ljudi ovakvi... Ova devojka mi je bila simpatična, ali ona je jedna od bezbroj ovakvih sa javne scene koji se ponašaju ovako. Neko bi rekao da nije bitno šta npr. Edita ili bilo ko od njih kaže, već kako ću ja odgovoriti, jer mediji jedva čekaju da stave moje ime i odgovor zbog klikova... ali taj manir, taj trend omalovažavanja Jelene Karleuše samo zbog marketinga i naslova, uzeo je maha kao nikada do sad. Razumem ja da se najjači napadaju, ali... ja sam ipak samo žena koja je umorna od borbe, od odbrane, od vraćanja udaraca... Umorna sam - napisala je JK na Instagramu.

