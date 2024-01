"SEĆAM SE KADA JOJ JE REKAO - NEMOJ PRED NJOM!" Karleuša iskreno o pritisku koji TRPE NJENE ĆERKE: Nemojte misliti da NISU SVESNE

Jedna od najpoznatijih muzičkih diva, Jelena Karleuša, nedavno je otvorila svoju dušu za Kurir televiziju, deleći detalje iz svog života koji su intrigirali mnoge. Međutim, razgovor nije zaobišao njene naslednice, Atinu i Niku, koje je opisala kao osobe punog divljenja prema njoj.

Pevačicina starija ćerka, Atina, iskazuje duboku fascinaciju prema Taylor Swift, nazivajući sebe "Svifti".

- Predivna je Tejlor Svift, pesmice su joj super - izjavila je Karleuša, dodajući da je Atina, Karleušina ćerka veoma uzbuđena zbog njenih koncerata.

- Baš sam ponosna kada vide njen novi spot ili kada se završi moj koncert, one su vau, ti si kao... - objašnjava Karleuša.

Kada je reč o njenim ćerkama nazivaju ih "stvarno mamine lepotice i dobrice".

Život pod Reflektorima

Kroz razgovor, Karleuša naglašava da su Atina i Nika, iako još mlade, svesne svega što se dešava oko njih.

- Deca su mali imitatori onoga što vide u porodici, u kući od majke - objašnjava Karleuša, dodajući da one žive pod pritiskom poznate majke.

Kada su mediji u pitanju, pevačica se osvrnula na situacije u kojima su je deca branila od negativnih komentara koje su saznale iz medija. Iako Karleuša nije direktno čula ružne stvari od svojih ćerki, ističe da ih podržava u suočavanju s izazovima društvenih mreža.

- S godinama su sigurno sve svesnije. Pa vrlo, vrlo, one su odavno svesne svega. Nemojte uopšte da mislite da deca već sa 2-3 godine nisu svesna. Mi smo i kao mali, ja se sećam svake svađe mame i tate i sećam se da čak kad su se svađali ispred mene, ja sam imala 2-3 godine i ja se sećam da je moj tata mami rekao, kad mu je rekla, "nemoj pred detetom da mi govoriš to, sluša, gleda dete" ili tako, a on je rekao, "ma mala je šta, ona zna". Ja sam sedela na podu, igrala sam se s igračkama, pravila sam se luda i sećam se moje misli, imala sam 2-3 godine kad sam rekla, oni misle da ja njih ne razumem, a ja sve razumem.

- Nika voli da komunicira, Nika je pametnica, Tina je dosta povučena, ali su oduševljene i one se dive, mami. Lepo je to videti u svom detetu da te gleda sa divljenjem - kaže Karleuša.

Kako se Karleuša bori sa negativnim trenucima

Na pitanje kako najlakše zaboravlja negativne, loše trenutke, Karleuša je naglasila važnost mentalnog sklopa.

- "Mindset" (celokupni misaoni sklop) je jako bitan... ne da zaboraviš nešto, nego ne dozvoliš da te na bilo koji način mrače. - izjavila je.

Razgovor sa Jelenom Karleušom završen je otvoreno i iskreno, bez skrivanja ili zadrške, odajući sliku majke i javne ličnosti koja se trudi da zaštiti svoje naslednice od izazova medija i života pod reflektorima.

