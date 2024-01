GAZI PO NAJMILIJIMA! Anđela se obratila roditeljima JAVNO, saopštila im ŠOK ODLUKU, a Bojanine reči digle zadrugare na NOGE

Bojana Pavlović i Anđela Šparavalo već nekoliko dana su nerazdvojne i razmenjuju nežnosti pred svima, iako su Anđeli roditelji striktno zabranili vezu sa Bojanom.

Mlada zadrugarka je isprva poslušala savete svojih najbližih, a potom je nastavila po svom.

Sada im se javno obratila i saopštila sve suprotno od onoga, što su čuli od nje, prilikom posete.

- Mene niko nije prisilio na ovaj odnos, to što on priča da će da me vrati na pravi put, to je njegovo. Meni je itekako lepo sa njom, meni da nije lepo, ne bih bila u tom odnosu. Ja ću njima da objasnim neke stvari kada izađem - rekla je Anđela.

foto: Printscreen Pink Tv

Da je imala ovakvo izlaganje pre laganja, ne bi niko reagovao - rekao je Munjez.

- Ti si meni juče pričao totalno drugu priču. Ti si opet skočio na mene - rekla je Anđela.

- Zašto nisi rekla roditeljima kad su bili tu - pitao je Milan.

- Nisam lošu reč o njoj rekla - rekla je Anđela.

- Što nisi prišla Anđelinom tati?! Pi**o jedna, oterala te iz paba kao pseto - urlala je Slađa.

foto: Printscreen Pink Tv

- Hipotetički: Kada bi ušla mama Šparavalo, da li bi njoj branila prilazak Anđeli - glasilo je pitanje.

- Nema šta ja da branim, ja sam poštovala njenu odluku...Volim kada se skakavci upale. Ja nisam imala problem s tim kada je ona stala na stranu svojih roditelja, niti sam se nešto gurala. Kako sam se osećala, tako sam se ponašala. Nisam debil i psihopata da se proganjam s njenom majkom po imanju - rekla je Bojana.

foto: Printscreen TV Pink

- I kada bi ušla, rekla bih joj da mi je lepo sa ovom devojkom ovde, objasnila bih joj - rekla je Anđela.

Kurir.rs/K.M.

