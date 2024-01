JANJUŠ DONEO ŠOK ODLUKU U SPOLJNOM SVETU! Njegov iznenadni potez će uništiti Aneli Ahmić: Otpisao je totalno!

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš napustio je Elitu kada je saznao za stravičnu vest koja se dogodila u njegovoj porodici.

Janjuš i dalje ne može da dođe sebi nakon saznanja o smrti svog rođenog brata, a njegovi rijaliti cimeri ne znaju ništa o tragediji koja ga je zadesila.

Najteže je ovo palo njegovoj rijaliti partnerki Aneli Ahmić, koja je danima slomljena jer nema nijednu informaciju o njemu, a još uvek nije poznato da li će se on vraćati u rijaliti ili ne.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Janjuš je van sebe od tuge i kako vreme prolazi sve mu je gore, jer je sve svesniji kakva tragedija je zadesila njegovu porodicu. Pokušava da bude hrabar zbog oca i majke, ćerka Kruna mu je i snaga i pokretač, ali bol je ogromna. Zahvalan je Pinku na podršci i koju su mu pružili, zaista je mnogo ljudi uz njega, ali mislim da za rijaliti nije spreman. Što se Aneli tiče, to je za njega gotova priča - započinje Janjušev prijatelj i nastavlja:

foto: Printscreen

- Shvatio je sad šta znači porodica i mislim da se stvarno više neće kockati sa tim. Bivša žena Ena mu je ogromna podrška u ovim trenucima i jako joj je zahvalan iako svojim delima do skoro to nije pokazivao. Aneli nije ni svesna šta se dešava i što je on napustio rijaliti, ali kada čovek doživi ovakav životni udarac, ne može više nikada da bude isti. Sad je uvideo da se sa nekim stvarima ne treba šaliti i da one nemaju cenu, a njemu su Kruna i Ena sve. Ovo ostalo je samo igra na koju je sada stavio tačku - kaže Janjušev prijatelj za "Svet".

Podsetimo, danima unazad spekuliše se da će se Janjuš uskoro vratiti u Elitu, a ove navode još uvek nije potvrdila produkcije. Marko se po ovom pitanju nije oglašavao, iako je svakodnevno aktivan na društvenim mrežama.

Kurir.rs/Svet/Prenela: K.M.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu