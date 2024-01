"NISAM ZNAO DA JE GOCA SVE TO RADILA..." Marinković cimeru ispričao ŠOK detalje braka sa pevačicom, zavladao MUK U ELITI

Ivan Marinković nedavno je ušao u rijaliti program "Elita", a za crnim stolom se sada ponovo potegla priča o neverstvu njegove bivše supruge Goce Tržan dok su bili u braku.

Njegov cimer Marko Đedović, kako je i sam rekao, nije znao da ga je pevačica navodno varala.

Đedović je ustao za crnim stolom da prokomentariše priču rijaliti učesnika Nemanje Gačića, a onda se osvrnuo na Ivana.

- Kakva ti saznanja o tome imaš i kakvu si reakciju Ivanovu primetio dok je Gačić pričao svoju priču - pitao je voditelj.

- Nemanja je pričao o svemu što mu se izdešavalo i kada sam se vraćao, sprdao sam se, ali video sam Ivanovu smrknutu facu i vikao mi je: "Nemoj". I Ivan mi je rekao: "Vrlo slične stvari su se meni izdešavale", ja pitam: "Je l' sa Gocom?", on mi kaže: "Da, ali nije kum". Ja sam prvi put čuo za tu priču, nisam znao za tu priču o razvodu Ivana i Goce. Nisam znao za to varanje i da je Goca sve to radila - rekao ie Đedović.

Podsetimo, Goca Tržan svojevremeno je priznala javno da je varala nekadašnjeg partnera, a, kako ističe, to se desilo pre mnogo godina.

- Ne mogu sebe da svedem na jednu pesmu. U mnogo pesama je ugrađeno mnogo delova mog života. Znaš? Delova mojih srećno-nesrećnih ljubavi. Dok sam snimala pesmu i album "Zagrli" raskidala sam sa jednim dečkom, a već sam bila u vezi sa drugim. Dr**a, raspad! To je to... Bila sam devojka, igrala sam se - rekla je kroz smeh Goca Tržan nedavno.

