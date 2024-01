JOVANA OTKRILA SVE DETALJE AFERE SA PEĐOM MEDENICOM! Upoznala i njegovu ženu, bila je tudna: POSLE NASTUPA SMO VODILI LJUBAV!

Učesnica Elite Jovane Cvijanović nedavno je otkrila detalje o poznanstvu sa folk pevačem Peđom Medenicom, koji je inače oženjen.

Ona je pre nekoliko dana sve negirala, a sad je odlučila da otkrije njenu stranu priče.

- Ja sam tad bila maloletna i tada sam ga stvarno volela kao osobu, on je mene lagao da me voli. Mi smo se upoznali u Tršiću, razmenili smo brojeve, on me je pozvao na nastup, na kraju smo završili kod njega u smeštaju i tamo smo vodili ljubav - priznala je Jovana, koja je otkrila da je tek nakon toga saznala da je oženjen.

- Ja sam ga kasnije guglala i saznala sam da je u vezi već 15 godina i videla sam da nemaju dece, lagala bih kad bi rekla da ga nisam pretraživala. Za mene je to bila prava ljubav, čuli smo se non stop, govorio mi je da me voli. Nakon dve godine sam upoznala njegovu ženu, kad mi je dao karte za njegov nastup, on mi je rekao da će tamo biti i žena, kad sam je videla htela sam da propadnem u zemlju. Meni je posvetio pesmu 'Ne lupaj mala', to je sigurno istina. To je bilo kad sam imala 21 godinu. Nije mi se kasnije javljao 3 dana zbog stomaka i posle smo prekinuli odnos. Neću da pričam kakav nam je seksualni život bio. Moji su bili zgroženi kada su čuli za naš odnos - rekla je Jovana.

Podsetimo, Jovana je ranije priznala da je bila u ljubavnoj vezi sa MC Stojanom, a tada je iznela brojne optužbe na njegov račun. Međutim, nešto kasnije reper se oglasio i demantovao navode.