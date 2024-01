ANĐELO BRUTALNO PONIZIO ANITU PRED SVIMA! Ranković joj objasnio kako stvari stoje: Tražim KOMBINACIJE

Na imanju u Šimanovcima opet je bio haos. Tema je bila šta je za takmičare preljuba, a izjava Anđela Rankovića je sve ukućane ostavila u šoku.

- Ja sam protiv prevare, ali ne volim da budem u vezi, volim da flertujem, da se muvam i ne volim da se obavezujem. Ja sam realan i svestan sebe, ja sam do sad bio samo u jednoj ozbiljnoj vezi i nisam varao nikada u vezama, zato i više volim da budem slobodan. Baš iz tih razloga nisam želeo da budem u vezi. Uvek tražim kombinacije od devojaka ako to žele, uvek sve kažem iskreno, tako da ko želi, želi, ko ne, opet super i to je to. Naravno, voleo bih da jednog dana doživim mirnu luku i da se promenim - rekao je Anđelo, pa sve ostavio bez reči, obziro da je otpočeo vezu sa Anitom Stanojlović, dok je ona bila još udata.

- Ja sam totalno neuračunljiva meni ne treba papir, stavi kapuljaču jer si stvarno fejk. Sve si pokazao svojim primerom, znači da sad što pričaš znači da si fejk i da si ušao sa Anitom u vezu iz koristi - odbrusila jeBojana Pavlović.

Anita i Anđelo su nekoliko nedelja spavali u izolaciji, gde su bili prepušteni strastima.

Međutim, kada su se vratili u Belu kuću nisu uspeli da se iskontrolišu, te su imali odnose ispod pokrivača u punoj sobi zadrugara na koje uopšte nisu obraćali pažnju.

Oni su se prepustili strastima, dok je Matora spavala na samo par metara od njih.

