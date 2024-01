OVO SU DETALJI ODNOSA JANJUŠA I BIVŠE ŽENE ENE! Drug ga raskrinkao: "Rekla mu je da ostavi Aneli čim kroči u Elitu!"

Aktuelni zadrugar Marko Janjušević Janjuš je oko tri nedelje boravio u spoljnom svetu, nakon što je njegov brat Mihailo na tragičan način izgubio život.

Nedavno se vratio u rijaliti, a kako sada napominje drug, Janjuš je jedva odlučio da se vrati u rijaliti.

- Dugo je razmišljao da li da se vraća u rijaliti. Produkcija ga nije pritiskala i Janjuš je imao pravo da se vrati u “Elitu 7” kad god je hteo. Shvatio je da je za njega najbolja opcija da se vrati unutra, jer će tako skrenuti misli, biće mu drugačije. U porodičnoj kući ga sve podseća na pokojnog brata Mihaila i užasno mu je bilo teško da prebrodi tragediju koju je doživeo- priča prijatelj blizak Janjušu koji je želeo da ostane anoniman i dodao:

- Kada se posavetovao sa porodicom i prijateljima, shvatio je da će se ipak vratiti u rijaliti. Pre nego što je ušao u rijaliti popričao je sa bivšom suprugom Enom. Shvatio je gde je pogrešio i ona mu je dodatno stavila do znanja da mu odnos sa Aneli Ahmić u rijalitiju ne treba nikako. Posavetovala ga je da ostavi Aneli čim kroči u “Elitu“, jer ga niko do njegovih fanova i publike ne podržava u tom odnosu. Janjuš je shvatio kakvu je grešku napravio. Iako se u rijalitiju spekulisalo da se Marko pomirio sa Enom, to nije istina. Njih dvoje su ostali u prijatelji samo - rekao je on za medije.

