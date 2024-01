POMIRILI SE ANELI I JANJUŠ! Prvo se isplakali, priznali jedno drugom LJUBAV, a onda palo i čvrsto obećanje (VIDEO)

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš su tokom prošle noći razgovarali u rehabilitaciji o njihovom odnosu. Naime, njih dvoje su odlučili da sve nedoumice koje imaju reše razgovorom.

- Mama je došla i rekla prva za Alena, ja nisam imala pojma šta priča, on se druži sa nama već godinama, kućni nam je prijatelj. Sa čovekom nikad ništa nisam imala, niti me interesuje. Prvo pitanje kad sam izašla napolju bilo je zašto je mama to spomenula, niko ne zna, ni odvjetnica. Mama je očigledno htela da mi skrene pažnju na tebe i da ja sa tobom završim. Sve što sam govorila je istina, u tom momentu sam tako reagovala ali nisam mislila to. Nebitno je šta će biti sa nama ali ja tebe volim. Nisam ispala fer i ne želim da misliš da sam kvarna i da misliš da mi treba neki novac, meni to nije cilj. Zaljubila sam se u tebe i volim te, osećam potrebu da moram doći ovde jer to želim. Kunem ti se da je sve istina, u revoltu sam rekla da sam želela da ti napravim ljubomornim, ne zanima me Alen, niti bilo ko. Ovo što ti govorim je živa istina. Ja sam mojoj prijateljici rekla da kaže Alenu da me čeka, to sam iz zafrkancije rekla, kao da ja ne bih sa njik mogla da se dopisujem da me to ne zanima. Došla žena da me vidi i usrala mi se u život. Vidiš da sam ovde izgubljena, ne znam šta radim, sve što sam ti govorila je istina. Jel moguće da ti meni ne veruješ da ja tebe volim, boli me uvo i za pare i za sve. Ja nisam došla da te molim za ljubav, ti ako osećaš da nije vreme za to, to je okej ali samo želim da ti kažem da te nisam lagala. Jel ti stvarno misliš da ja tebe ne volim? -rekla je Aneli.

- Evo ne znam, znam da ja tebe volim, kad ćeš izbaciti to da ne reaguješ tako nepromišljeno? -pitao je Janjuš.

- Dokazao si da me voliš i popraviću se, nisam ti verovala sto posto, neću da lažem, sad kad si mi pokazao sliku od Nore mi je sve reklo i stvarno si me kupio time -rekla je Aneli.

- Kad sam se vratio još si počela i da me lažeš to me je dodatno odaljilo od tebe. Dosta puta si dokazala da lažeš nekim svojim postupcima, tako da nisam siguran u tebe. Sad sam sluđen totalno, u glavi mi je nekih milion stvari. Teško je i meni što nisam sa tobom ovde, a opet mi je i teško da ne razgovaram sa tobom. Teško mi je što hoću da te zagrlim a ne mogu, sa tobom bi mi bilo teško a treba mi neko. A onaj što mi treba, njega ne mogu da zagrlim jer nisam u glavi dobar. Ja sam totalno izgubljen, totalno zaboravim da sam pričao sa nekim, zaboravila sam i da si bila kod mene, nisam svestan stvari, jako mi je teško zbog cele ove situacije - rekao je Janjuš.

U jednom momentu nakon razgovora koji su imali, Janjuš i Aneli su se prepustili zagrljaima, te su počeli i da se ljube.

