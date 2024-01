VELIKI ŠEF HITNU DONEO MERU! Uroš Stanić popio žestoku kaznu, izveđao Milana Janjuš POBESNEO, zahtevao da ODMAH uradi ovo

Takmičar "Elite" Uroš Stanić žestoko je kažnjen zbog nepoštovanja produkcije voditelja rijalitija. Naime, Uroš je uvredio voditelja rijalitija Milana Miloševića, te je odlukom Velikog šefa žestoko kažnjen.

Veliki šef ga je odmah obavestio o odluci, a on je završio u suzama.

- Šta radiš ti tu, da si došao da se izviniš Milanu, nemoj da si lažov i da si bezobrazan, ne možeš govoriti čoveku da nećeš da sedneš, sad mu reci da ti je žao što si se tako ponašao, moraš da se izviniš - rekao je Janjuš.

Nakon što su se pomirili Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš, Uroš Stanić je zabrinut jer se plaši da će ga Janjuš odbaciti.

Inače, Uroš je nedavno Drvetu u rijalitiju ispričao da želi da pokloni kuče Janjušu, te istakao da ga posle njegove majke - samo on voli.

foto: Printscreen

- Hteo sam da odradim zadatak da Janjuš dobije psa po rasi džek rasel, ja sam spreman na sve, smislio mu je čak i ime - govorio je on.

- Da li imaš ideju? Kakvog psa želiš da pokloniš Janjušu? - upitalo je Drvo.

- To je pas džek rasel, kaže Janjuš da mu je smislio ime, Jaško bi se zvao. Mali je i nemiran, ima tu fleku na oku. l posle svega što je on uradio, ispao je jako velik čovek prema meni, posle moje majke to je jedina osoba koja mi misli dobro. Nikada nijedna osoba mi nije nanela toliko dobrog kao Janjuš. Toliko saveta mi je dao. Mislim da je zaslužio da mu se barem mrvicu odužim i da dobije tog psa kojeg toliko želi. Janjuš je to zaslužio i tek ću mu se za sve odužiti, on je toliko divna osoba. Najdivnija osoba posle moje mame koju sam upoznao. Vidim da mu je stalo do mene - pričao je Uroš.

