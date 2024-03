NAKON ASMINOVOG OGLAŠAVANJA SITA UZVRAĆA UDARAC: Zgrožena sam njegovom manipulacijom, to je to kad upadneš sam u svoju klopku...

Sita Ahmić, rođena sestra učesnice "Elite" Aneli Ahmić, reagovala je na najnovije oglašavanje svog bivšeg zeta Asmina Durdžića za Kurir.

Naime, Asmin je, komentarišući noćašnje navode svoje bivše žene Aneli da je biseksualac, za naš portal istakao da će "ostati gospodin i neće ponižavati i vređati Aneli, jer je ona majka njegovog deteta", što je posebno zaparalo uši Siti.

foto: Printscreen

Ne znam da li je ovo ista osoba koja je do pre dva, tri dana pisala užasne bljuvotine na račun majke svoga deteta i tog deteta. Da li je taj džentlmen, to ta ista osoba koja je javno pustila svoj porno uradak u javnost i pritom rekla da je na njemu tetka njegovog deteta? Zgrožena sam pokušajem njegove manipulacije, to je to kad upadneš sam u svoju klopku, koju si sam sebi postavio, pa ne znaš više kako da se izvučeš, ovo je kad istina ispliva na videlo - poručila je Sita za jedan mediji.

Kurir / Pink / Preneo: Lazar Stanušić

