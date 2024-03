MENSUR OTKRIO SVE TAJNE IZ RIJALITIJA! Progovorio o svemu što je ćutao mesecima, udario nisko na učesnike: Od nje nema niže...

Mensur Ajdarpašić nedavno je napustio “Elitu“, a kako je otkrio do toga je došlo zbog isteka ugovara, ali i zbog drage osobe koja ga je čekala napolju.

Bivši rijaliti učesnik prokomentarisao je aktuelne situacije u rijaliti, a prva je bila između četvoro aktuelnih učesnika, Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića koji rijaliti vode od spolja i Aneli Ahmić i Janjuša koji su u rijalitiju.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ne mogu da verujem da žena može takve stvari sebi da dozvoli. Dete ispašta zbog ljudi koji ne vode računa ni o sebi, a oni žive život bez granica. Ona priča sve najgore moguće o njenom životu ,meni je užasno bilo. Ona je težak folirant i ne bih da vređam žene, ali ispod toga nema - kaže Mensur i dodaje da u ovom odnosu žrtve nema.

- Tu žrtva niko nije, meni se priča gadi. Janjušu sam u startu rekao “ova će ti žena doći glave“, to mu nije trebalo. Njemu Maja da je bila problem bilo bi super, ali možda su rođeni jedno za drugo. One će mu doći glave, eto kakvo mu je učešće, a zanimljiv je sam. Njima je novac sve u životu i oni se novcem zadovoljavaju.

- Matora identično učešće svake godine. Anita je za jednu sezonu promenila pet partnera, njen život se meni ne sviđa. Nisam ni obraćao pažnju na Anitu i Anđela, nisu mi zanimljivi. Anđelo sigurno voli takve devojke tom je fazonu, ja ne bih mogao da idem tamo gde mi je loše i da idem protiv sebe.

Jedan od aktuelnih učesnika jeste i Nenad Aleksić Ša, i iako je bivši rijaliti učesnik sa njim dobar prijatelj, za njegove ljubavne odnose nije imao lepe reči.

foto: Nemanja Nikolić, Printcsreen

- On ima dobru dušu u jednom trenutku me je bilo pogodilo što je on dozvolio to sebi. Korektni smo i dobri smo, ali ne sviđaju mi se stvari koje on radi. Znao je da je sve okej, ušao da se bori za ženu, a onda uđe sa drugom devojkom u vezu i pljuje bivšu ženu, pa ako si je prevario nemoj je pljuvati. Pogrešio si, ali nemoj je pljuvati i gaziti po njoj, nekad mu je bila najbolja. Oženio je, ja se nikada nisam oženio za neku za koju sam mislio da mi nije dobra. On se ženi svakih pola godine- rekao je Mensur kroz osmeh, pa prokomentarisao razlike u godinama.

-Četrdeset pet godina i dvadeset godina ima devojka, ali to je mnogo, meni je previše, pet ili šest godina, da je sličan uzrast i isti mentalitet.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

