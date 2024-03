VANJA SE PO PRVI PUT JAVNO OBRATILA MIONI JOVANOVIĆ: "Mala, nemoj previše da..."Spomenula joj i bivšeg, pa potkačila Ša

Reper Nenad Aleksić Ša nedavno se i zvanično razveo od supruge Vanje Ignjatović, te sada neometano uživa u ljubavi sa Mionom Jovanović.

Vanja je i pre razvoda neretko isticala kako je reperova veza sa ljubavnicom ne dotiče, a sada je iznenadila svoje brojne pratioce kada se istoj obratila.

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

Naime, Vanja je na svom Instagram profilu podelila Nenadovu i Mioninu fotografiju, te se javno obratila pevačici.

foto: Printscreen Instagram

- Ako si ti svog dečka varala, ja svog tadašnjeg muža nisam. Mala, nemoj previše da letiš. Šaljem vam pozdrave, živeli! - napisala je Vanja vidno raspoložena.

Podsetimo, reper je nedavno progovorio o odnosu sa sada već bivšom suprugom.

- Ja apsolutno znam kako Vanja izgleda, na suđenju se ništa nije desilo. Mi smo čak postigli dogovor da se ne srećemo tamo, ja ne idem kada ona ide. Ona je samo na početku htela lično da me vidi u oči. Ja nisam ni znao da ću da idem na suđenje jer sam govorio da advokat sve sam završi. Da imam neke emocije pričao bih na tu temu drugačije, ja bih stvarno bio neiskren kada bih imao neke emocije prema njoj, ja nemam šta da govorimo njoj loše niti je ovde spominjem, iskren da budem nisam očekivao da će da se pojavi, žena došla normalno sva sređena. Ja kad završim neki odnos ne vraćam se više u to. Ona je potpisala i ja potpisao, nije bilo govora o nekom odnosu ili pomirenju samo smo to mehanički završili. Ja nisam neko ko krije nešto, ja kažem uvek sve šta mi je na duši. Jasne su emocije sa Mionom i to je to - rekao je Ša.

Kurir.rs/Blic

