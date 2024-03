"POSTIGLI SMO DOGOVOR" Ša otkrio detalje suđenja sa Vanjom i priznao da li su pričali o POMIRENJU: Žena došla sva sređena...

Aktuelni učesnik rijalitija "Elita" Nenad Aleksić Ša potpisao je papire za razvod braka od tiktokerke Vanje Ignjatović, a pre nekoliko dana je to učinila i sama Vanja, te su tako sada i zvanično razvedeni.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Ša je sada u "Eliti" ispričao kako je izgledao njegov poslednji susret sa Vanjom na sudu, a tom prilikom je spomenuo i dogovor koji su postigli.

- Ja apsolutno znam kako Vanja izgleda, na suđenju se ništa nije desilo. Mi smo čak postigli dogovor da se ne srećemo tamo, ja ne idem kada ona ide. Ona je samo na početku htela lično da me vidi u oči. Ja nisam ni znao da ću da idem na suđenje jer sam govorio da advokat sve sam završi. Da imam neke emocije pričao bih na tu temu drugačije, ja bih stvarno bio neiskren kada bih imao neke emocije prema njoj, ja nemam šta da govorimo njoj loše niti je ovde spominjem, iskren da budem nisam očekivao da će da se pojavi, žena došla normalno sva sređena. Ja kad završim neki odnos ne vraćam se više u to. Ona je potpisala i ja potpisao, nije bilo govora o nekom odnosu ili pomirenju samo smo to mehanički završili. Ja nisam neko ko krije nešto, ja kažem uvek sve šta mi je na duši. Jasne su emocije sa Mionom i to je to - rekao je Ša.

foto: Petar Aleksić

- Sasvim je normalno da je skeptičan zbog Mione za prsten i neke stvari i ja sam rekao da može i ona da posumnja kad se Vanja sredi i kad dođe na suđenje to je jedino što sam rekao, nisam imao lošu nameru - rekao je Lakić.

- Ja nikad nisam pričala o Vanji niti sam mu zamerala, jedino kad mi je poslao momak neke stvari i ona srca ja sam mu zamerala za Vanju. Da je bilo mirenja sa njom vidi nadrljao bi. Sad prvi put čujem za ovaj susret, šta se dešavalo. Meni Stanislav stvarno nije davao da pevam po birtijama i stvarno se okej ponašao prema meni - rekla je Miona.

foto: Printscreen/Instagram

Vanja izgubila bebu

Vanja je, inače, nedavno putem društvenih mreža otkrila na čemu je zahvalna Bogu. Ona je, kako se odranije zna, izgubila bebu sa Nenadom, a onda je, u razgovoru sa Stefanom Karićem, otkrila:

- Pa, izgleda da me je Bog spasio! (smeh) To je to... Da se rodilo, naravno, živo i zdravo samo... Ali ne može, kad imaš previše stresa, ne može ništa lepo da ti bude!

Kurir.rs/Blic

