KRAGUJEVČANI URNISALI MIONU I ŠA! Niko nema reči hvale za njihov odnos: On je ludak, treba ga na lečenje...

Pevačica Miona Jovanović, trenutno je jedna od najaktuelnijih učesnica "Elite", a od kako je započela svoju vezu sa reperom Nenadom Aleksićem Ša postala je glavna tema.

Njeni roditelji bili su protiv ove veze, te je jedna medijska ekipa posetila Kragujevac, kako bi saznali šta oni najbliži kažu na njenu ljubavnu romansu.

foto: Printscreen

Ipak situacija u Kragujevcu je bila drugačija, mnoge komšije nisu htele da pričaju, a oni koji su odlučili da stanu ispred kamera, nisu znali da je Jovanovićeva iz njihovog mesta, dok njena majka nije odgovarala na pozive.

- Onaj Ša je izgubljen, ne treba joj Ša, tako mi deluje. Ona je mlada devojka, treba da traži ono što joj odgovara, šta će joj onaj, on može da joj bude otac. Prošle godine se sa jednom oženio i posle kad je ušao ona ga ostavila, on opet neku našao, sad ovo malu, ne treba joj. Neće on Mionu ostaviti, ona će njega, i ove do sad su njega ostavljale. On se još u crkvi venčao, brukaš bre religiju- rekla je jedna gospođa, dok je druga žestoko osula paljbu po reperu.

- Verni pratilac sam "Zadruge", ali njeno ponašanje mi se ne sviđa uopšte, ona je lepa, zgodna, dobra, ali on njoj ne treba. Mator čovek, treba da ide na lečenje, a ne da bude sa njom, neka se otkači i doviđenja. Da sam majka njena ušla bih i rekla napolje. Vezana sam za nju, volim je, ona je naša Kragujevčanka. Žalosno je da njenu lepotu tako uništava - rekla je ona i dodala da Miona sigurno neće ostati sa Nenadom kada izađe napolje.

foto: Printscreen

- On je ludak, treba ga na lečenje. Svi kažu dobar je, ima dobru dušu, ali sve to ne opravdava. Kada izađe, ona će da mu kaže doviđenja ide svojoj kući i roditeljima. On će da kuka, kao i što kuka za sve ostalo. Daj Bože da se pomiri sa bivšim dečkom, neka bude momak. Ša je oženjen, ne jednom, on se ženi svake godine, svake “Zadruge“, za njega imam da kažem sve najgore.

Kurir / Blic / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

09:32 STARS 251