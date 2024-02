"DOĆI ĆU JA OPET I ZABIBERIĆU IM ČORBU!" Oglasila se pevačica zbog koje je Miona napala Ša, evo da li je bacila oko na repera

Miona Jovanović napravila je svom dečku, reperu Nenadu Aleksiću Ša ljubomornu scenu.

Naime, ona je prebacila reperu da je tokom poslednje žurke gledao i flertovao sa pevačicom Mirnom Košanin koja je te večeri zabavljala takmičare ''Elite'', a čuli su se i komentari da je Ša bio veoma veseo, ćuskao i ponašao se neouobičajno!

foto: Printscreen

Tim povodom se oglasila Mirna, koja je iznela svoje viđenje stvari!

- Ja nisam primetila da je bilo nekog flertovanja! Ta devojka je sve pogrešno protumačila i moj savet joj je da malo više poradi na sopstvenom samopouzdanju, sobzirom da je moja koleginica, ili se tako naziva... Ona bi trebalo da zna kakav je naš posao, i šta je flert, a šta nije, rekla je ona pa dodala:

Takođe, ona je prokomentarisala i izbor pesama koji je bio na repertoaru!

foto: Printscreen Instagram

- Znam kakvu muziku Ša voli. Mi smo toga dana svirali sve i u jednom mometu smo svirali ''Oči boje duge'' i znam da je on prokomentarisao kao ''Jao super je ova stvar, top''. Moj zadatak je da dođem i napravim štimung da se svi podjednako dobro provedu i da uživaju, zato sam u jednom trenutku rekla klavijaturisti da svira neki dens iz 90ih, kada se Ša opet vratio i đuskao. To što je ona komentarisla i tumačila, to je problem njene nesigurnosti, ženska ljubomora kad nisi zadovolja sam sa sobom, rekla je Mirna.

Pevačica je rekla i da poznaje repere, pa je objasnila koliko i da li su bliski:

foto: Printscreen Pink

- Ja sam njega upoznala pre 10 godina na žurci, totalno nebitna priča. Čoveku sam zato prišla i pitala ga da li me se seća i on mi je rekao da se seća. To je sve! Ta devojka je toliki užas napravila oko toga, ali eto, doći ću ja opet da pevam pa ću im žabiberiti čorbu, rekla je kroz osmeh Mirna!

Kurir.rs/Pink

