MIONA NAPALA ŠA ZBOG PEVAČICE! Čula da je reper gledao u folkerku pa izgubila živce, on očajan: Ne mogu više...

Učesnica Elite Miona Jovanović sinoć je svom dečku, reperu Nenadu Aleksiću Ša napravila ljubomornu scenu.

Naime, voditelj Milan Milošević našalio se da je Ša tokom žurke gledao u pevačicu koja je te noći zabavljala učesnike Mirnu Košanin. Miona je zbog toga napala repera.

- Je*o me pas jer sam dobar koliko sam dobar. Neću da me neko je*e u glavu. Ne mogu više da izdržim. Normalan sam danima. Ne može ona da se popravi. Je*e me kako stigne. Ja gledao nekog? Ajde bre više. Šta je ovo? Znašto me ne pusti da budem normalan? Zašto me samo ne pusti da budem okej? U šoku sam - rekao je Ša.

- Smiri se - dodao je Terza.

- Ne mogu da ovo da tolerišem. Milan se našalio i rekao da sam merkao pevačicu, Miona je to ozbiljno shvatila i naljutila se na mene - kazao je Ša.

- Ti nju gledaš kao Boga - rekao je Terza.

- Previše sam ispravan prema Mioni, a ona mi ovako vraća. Najnormalnija sam osoba koju neko može da upozna. Neću više da me krivi za stvari koje nisam uradio i za koje nisam kriv. Stvarno nisam gledao pevačicu, ali stvarno nisam to radio. Kad sam loš ne valja, kad sam najbolji ne valja. Šta njoj valja? - kazao je Ša.

