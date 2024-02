RODITELJI UČESNICE ELITE TUŽILI NENADA ALEKSIĆA ŠA! Mionina majke presekla, reper i ne sluti šta ga čeka

Roditelji aktuelne učenice Mione Jovanović jasno su joj stavili do znanja da njenu vezu sa Ša ne podržavaju.

Mionina majka je jako razočarana zbog Mionine veze sa Nenadom Aleksićem Ša.

- Mionini roditelji su očajni, to je i blaga reč. Stvarno ne mogu da veruju šta ih je snašlo, prestali su i da gledaju rijaliti, jer im je mučno da gledaju kako Ša psihički maltretira njihovu ćerku. Njena mama danima plače, nije joj jasno zašto Miona sve to toleriše, to nije ona. Danijela se čak raspitivala kod advokata da li može da tuži Ša za psihičko maltretiranje. Više ne znaju na koji način da joj pomognu, vezane su im ruke dok je ona tamo. Žele da je sklone od Ša što je pre moguće - govori Mionina drugarica, pa dodaje:

- Njena majka će da podnese tužbu, pominjao je neke ljude, Mioninu porodicu i najbliže. Nikada neće dozvoliti da se ta veza nastavi posle rijaliti. Mislim da je Miona toga svesna i da ni ne planira da nastavi tu vezu. Čoveku treba psihijatar, to kako se on ponaša, a u tim godinama, to nije normalno. Mioni se lice izobličilo, treba da mu kaže da nije za nju, naprosto, to je zatvoren prostor, ali treba otvoreno da mu se kaže. Ona je mlada, on joj neće dozvoliti da diše. Njeni će da polude, dok ona ne izađe - završava njena drugarica za "Star".

Podsetimo, Ša je nedavno šokirao gledaoce, nakon što je Mioni jasno stavio do znanja šta je čeka ako raskine sa njim.

- To da radiš šta hoćeš, ne može, neću da budem sa tobom, nego ću da lomim noge prvom kom priđeš. Kunem se u brata, u celu porodicu, budeš li prišla nekome i pokušala da me napraviš ljubomornim, puca glava tom! Kunem ti se! Samo probaj! To probaj! Svakome kome se budeš obratila, reč da čujem sa muškarcem, bijem odmah! - urlao je Nenad Aleksić Ša, preteći Mioni.

