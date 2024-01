JANJUŠEVO PRIZNANJE IZAZVALO HAOS U ELITI: Većinom razmišljam o intimnim odnosima, a žene uvek ispadaju nemoralne!

Marko Janjušević Janjuš nekoliko puta je prevario bivšu suprugu Enu pred kamerama rijalitija, a sada je otvoreno priznao da je i ranije bio neveran.

- Veza bez obaveza ne postoji, mi smo se odve većinom svi pr*ali a da nismo bili u vezi. Svi smo mi ovde imali taj odnos pitanje je šta kome više odgovara. Na primer meni je na leto više odgovaralo da p*cam, sada mi više odgovara da sam u vezi. Nije niko od nas rekao da nije imao takve odnose, prvo se ulazi u s*ksualni odnos, ako se nastavi to onda je to veza. Muškarci većinom samo razmišljaju o se*su, ali moram reći da žene uvek više ispaštaju i ispadaju nemoralnije. Ja sam u svom braku bio švaler i jednostavno sam takav. Sada bih u vezi voleo da budem normalniji - rekao je Janjuš.

Miona potom dala svoj stav o kombinacijama i žestoko prekorila Janjuša.

- Za mene je kombinacija klasično poniženje, meni se to ne dopada. To samo rade emotivno nezrrele osobe koje nisu za vezu pa se zato . Ja bih u tom odnosu bila neka fu*a, koja ne bi smela ništa da kaže dečku jer tad ne bi bila priznata.Te žene koje su za kombinacije su za mene prostakuše i to je to - rekla je zadrugarka, dok su i drugi ukućani otkrili svoj stav na ovu temu.

