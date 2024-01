OVAKO SU ZADRUGARI REAGOVALI KAD SU ČULI ZA POMIRENJE ANELI I JANJUŠA: On je ušao u crveno kad je saznao, a ostali...

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić tokom jučerašnjeg dana su zakopali sve ratne sekire i pomirili se.

Aneli je nakon pomirenja prepričavala Janjušu kako su zadrugari reagovali kada su čuli.

- Krstili se tamo ne mogu da veruju. Ša odma ušao u crveno kad je čuo da smo se pomirili, nije mogao da veruje. Pričala sam sa Đedovićem o tome, on isto poludeo. Mali nam se uplašio, šta će sad biti, plaši se da ga ne odbacimo -rekla je Aneli

- Šta se Uroš boji kao da ću ja njega sad šutnuti, moraćete da se pomirite -rekao je Janjuš.

- Evo ne znam, znam da ja tebe volim, kad ćeš izbaciti to da ne reaguješ tako nepromišljeno? -pitao je Janjuš.

- Dokazao si da me voliš i popraviću se, nisam ti verovala sto posto, neću da lažem, sad kad si mi pokazao sliku od Nore mi je sve reklo i stvarno si me kupio time -rekla je Aneli.

- Kad sam se vratio još si počela i da me lažeš to me je dodatno odaljilo od tebe. Dosta puta si dokazala da lažeš nekim svojim postupcima, tako da nisam siguran u tebe. Sad sam sluđen totalno, u glavi mi je nekih milion stvari. Teško je i meni što nisam sa tobom ovde, a opet mi je i teško da ne razgovaram sa tobom. Teško mi je što hoću da te zagrlim a ne mogu, sa tobom bi mi bilo teško a treba mi neko. A onaj što mi treba, njega ne mogu da zagrlim jer nisam u glavi dobar. Ja sam totalno izgubljen, totalno zaboravim da sam pričao sa nekim, zaboravila sam i da si bila kod mene, nisam svestan stvari, jako mi je teško zbog cele ove situacije -rekao je Janjuš.

