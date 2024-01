JANJUŠA PRODUKCIJA POZVALA HITNO DA DOĐE DO KAPIJE! Cimer mu se obratio: Rekli su mi da ti kažem...

Uroš Stanić, koji je u proteklom periodu bio na ratnoj nozi sa Aneli Ahmić, nije srećan zbog njenog pomirenja sa Markom Janjuševićem Janjušem.

Kako je istakao Uroš, plaši se da će se Marko Janjušević Janjuš odvojiti od njega zbog Aneli.

foto: Printscreen

- Kakva je situacija reci mi molim te, kako se osećaš? - započeo je razgovor Janjuš.

- Ja okej, ja poštujem tvoju odluku - promrmljao je Uroš.

- Ma šta ti ima da poštuješ odluku? - ubacila se Aneli.

foto: Printscreen TV Pink

- Ne znam, ajde Aneli spusti loptu, što si takva prema meni? Janjuše doneo sam ti lek, nisam hteo da vam prilazim uopšte, neću da vam smetam, na kapiji su mi rekli da te pozovem, eto zato sam i došao - rekao je Uroš kroz jecaje.

Nakon što je Uriš otišao, Janjuš se uputio ka kapiji.

foto: Printscreen

Janjuš i Aneli su odlučili da reše nesuglasice koje su imali, a nakon toga su počeli da razmenjuju nežnosti i jedno drugom izjavljuju ljubav.

- Mama je došla i rekla prva za Alena, ja nisam imala pojma šta priča, on se druži sa nama već godinama, kućni nam je prijatelj. Sa čovekom nikad ništa nisam imala, niti me interesuje. Prvo pitanje kad sam izašla napolju bilo je zašto je mama to spomenula, niko ne zna, ni odvjetnica. Mama je očigledno htela da mi skrene pažnju na tebe i da ja sa tobom završim. Sve što sam govorila je istina, u tom momentu sam tako reagovala ali nisam mislila to. Nebitno je šta će biti sa nama ali ja tebe volim. Nisam ispala fer i ne želim da misliš da sam kvarna i da misliš da mi treba neki novac, meni to nije cilj. Zaljubila sam se u tebe i volim te, osećam potrebu da moram doći ovde jer to želim. Kunem ti se da je sve istina, u revoltu sam rekla da sam želela da ti napravim ljubomornim, ne zanima me Alen, niti bilo ko. Ovo što ti govorim je živa istina. Ja sam mojoj prijateljici rekla da kaže Alenu da me čeka, to sam iz zafrkancije rekla, kao da ja ne bih sa njik mogla da se dopisujem da me to ne zanima. Došla žena da me vidi i usrala mi se u život. Vidiš da sam ovde izgubljena, ne znam šta radim, sve što sam ti govorila je istina. Jel moguće da ti meni ne veruješ da ja tebe volim, boli me uvo i za pare i za sve. Ja nisam došla da te molim za ljubav, ti ako osećaš da nije vreme za to, to je okej ali samo želim da ti kažem da te nisam lagala. Jel ti stvarno misliš da ja tebe ne volim? -rekla je Aneli.

Kurir.rs/K.M.

Bonus video:

01:21 Marko Janjušević Janjuš