GAZDARICA! Trudna Aleks otvara PRIVATNI BIZNIS, krenula i na ovaj KURS, a evo šta kaže o pomirenju sa Filipom Carem

Aleksandra Nikolić, koja je u sedmom mesecu trudnoće, kaže da otvara frizerski salon čim se bude porodila i da postaje gazdarica! Pobednica rijalitija "Zadruga 6" otkriva da ulaže svoj novac u privatan biznis.

- Otvaram salon čim se porodim i kada bebac malo poraste. Postajem gazdarica! Ulažem svoj novac u posao, niko mi ne pomaže. U salonu planiram da zaposlim radnike, jer ne mogu sama da radim. Upisala sam kurs i učim da radim nadogradnju kose. Imam završenu frizersku školu, odlučila sam da se usavršavam i radim na sebi. Pronašla sam sebe u frizeraju i to je nešto što me ispunjava - priča Aleksandra Nikolić, koja ističe da joj ništa ne pada teško iako je u sedmom mesecu trudnoće.

foto: Aleks Nikolić pokazala trudnički stomak

- Ono što znam da će mi doneti dobro nikada mi ne pada teško. Kada se umorim, edukatorka mi dozvoli da sednem, donese mi kafu, vodu i sve što je neophodno da se dobro osećam. U sedmom sam mesecu trudnoće, dobro sam, ali imam mučnine, što znači da će bebac imati kosu. Na edukaciji ostanem po ceo dan i vežbam. Esteta sam. Postoje lutke na kojima radim, a dolaze i mušterije, pa gledam. Počela sam da dovodim i svoje modele, ovih dana planiram da uradim nadogradnju svojoj sestri. Dobro se snalazim i kažu mi da sam izuzetno vešta - kaže Nikolićeva i dodaje da svakim svojim postupkom i odlukom pokopa zle jezike i dokaže suprotno od onoga što pričaju, a kako ističe, voli da radi i ne obazire se na neistine koje se o njoj plasiraju u medijima.

foto: Printscreen Pink tv

- Ljudi će uvek komentarisati, iznenadila bih se da ne čujem ništa loše o sebi. Pomislila bih da sa mnom nešto nije u redu. Vredna sam, želim da radim i otvorim salon, a sve što zacrtam na kraju i ostvarim. Odavno nisam deo rijalitija, trudim se da budem van svih priča, ali nekako me to ne zaobilazi. Konstantno me pominju, ali me ništa ne dotiče. Za dva meseca ću postati mama, mlada sam i ostvarena žena, ništa više mi od života nije potrebno. Renoviram stan, kupila sam auto, ništa mi ne fali - zaključila je ona.

Zauvek povezani Aleks kaže da nikada neće otkriti zašto su Car i ona stavili tačku na ljubavnu priču. foto: Printscreen - Ne bih nikada rekla zašto smo Filip i ja raskinuli. Šta god da se dogodilo između nas, bićemo u dobrim odnosima zbog deteta. Njemu niko ne može da bude preči od mene, niti meni od njega. Nismo se pomirili, ali smo u kontaktu - kaže Aleks.

