"NA SUDU SAM DOBILA PLEJBOJ" Velika ispovest Goge Sekulić, po prvi put o skandalu zbog kog je izgubila glas

Goga Sekulić se na estradi pojavila 2000. godine sa albumom „Ljubavnica“, do danas je snimila mnogo hitova, a u dijaspori važi za jednu od najtraženijih pevačica sa naših prostora.

Ona je ispričala sve detalje odrastanje u Beogradu, odnosa sa porodicom, dolaska na estradu, svim seks skandalima, ali i muškarcima i razvodu.

Rođena si u Crnoj Gori, a odrasla u Beogradu, kako je izgledalo tvoje odrastanje?

foto: Damir Dervišagić

„Sestra i ja smo rođene u Pljevljima, između nas je razlika 15 meseci, kao bebe smo donete u Beograd. Roditelji su nam se preselili ovde i mi smo ovde završile srednju školu i fakultet. Svi se hvale nekim diplomama, pa da kažem da sam prve dve godine bila u petoj gimnaziji, pa sam prešla u Turističku školu, a u međuvremenu sam pevala u horu, išla sam na takmičenja pevača amatera, bila sam voditeljka na radio stanici 511, to je bilo u Sremčici. Dan mi je bio ispunjen od jutra do sutra, pa sam posle srednje upisala Višu poslovnu školu i to sam završila a da nisam imala nikakvu vezu, pričalo se da javne ličnosti završavaju tu školu preko veze, ali ja nisam, završila sam smer ekonomija i bankarstvo.“

„Kada me neko pita šta će mi fakultet, ja uvek kažem nikada se ne zna, imam planove za budućnost. Otvorila sam firmu koja se trenutno bavi mojom karijerom, želim da je sve čisto u smislu poreza, nastupa i tako dalje. Ali, u budućnosti planiram da se bavim konekcijama, u redu je pomagati ljudima da se neko zaposli, kada je zdravlje u pitanju nikada ne bih to naplatila, ali danas postoje mnogi biznismeni i biznismenke koje ne umeju da cene pomoć, oni kao nešto rade i imaju novca, a ne mogu da dođu do nekih kontakata, a danas kažu da su konekcije i kontakti nešto najjače.“

foto: Kurir Televizija

„Ako neko hoće da gostuje na televiziji ili hoće neki marketing, pa to mora da plati kao što u novinama morate da platite reklamu za neku firmu. Mene zovu da pitaju da li mogu da im završim reklamu za neki bar, ja to sve završim, a nikada nisam tražila kontrausluge. Dešavalo se da ja nekome završim nešto krupno, i taj neko mi obeća da ćemo zajedno ulagati u spotove, ja kada se setim koliko sam novca ulagala u karijeru, zavrti mi se u glavu. Tako da treba da se prave te kombinacije, ja hoću da pomognem onome ko nema i ko teško živi, a ako neko može, a želi da čapne tvoju lepotu i karijeru, neka dođe u ‘GS konekciju’, mora da plati.“

Tvoj otac je tokom tvog odrastanja živeo u inostranstvu, nije bio sa vama?

„Moji roditelji su 50 godina u braku, tata je odrastao u Crnoj Gori, pa je došao u Beograd, onda je živeo preko. On se ceo život bavio termoizolacijom, dosta je putovao, danas je u penziji, a dosta mladih kolega ga zove za neki savet. Ja sam odrastala sa mamom, sestrom, babom i dedom, živeli smo u istoj kući, za svaki raspust smo išli kod maminih roditelja u Prepolje. Imamo vikendicu u Čanju, imala sam prelepo detinjstvo puno ljubavi. Tata se najviše zadržavao u Nemačkoj, u Berlinu, pa smo išli mi kod njega, a i on je znao da nas iznenadi – sedne u auto i dođe u Beograd, donese nam čokolade i poklone, pa mi to nosimo u školu. Pre neki dan smo pričali sa nekim prijateljima, oni kažu da im deca nisu položila vozački ispit, a moj tata kaže ‘njih dve sa 14 godina odu, samo vidim da nema auta, Goga i Sandra gas’.“

foto: ATA images

Od početka karijere si važila za jednu jaku ali i opasnu ženu sa kojom nema šale.

„Ja sam jako emotivna, ali sam visoka, krupna i direktna, glasna sam po prirodi pa delujem ljudima da sam dža-bu. Razne naslove sam čitala o sebi ‘Goga mafijašica’ i ovakva i onakva. Ja nisam mafijašica, živim normalno i pošteno, karijeru sam stekla svojim trudom i radom. Da sam imala neke podrške kao što imaju neke moje koleginice Madona mi ne bi bila ravna.“

U smislu sponzora?

„Neko uspe kada je na estradi šupljina, nemam ništa protiv, ti moraš da imaš čitav tim oko sebe, PR, bilbord po gradu, producenta, jake ljude da izguraju sve, pa jaka imena sa estrade da ti pomognu i tako dalje. Isto tako znam da kada dođemo kod kompozitora on se neće isto potruditi za mene i tebe, neko mu je prioritet, a neko ne. Sve je to sreća, ja sam u životu imala uspone i padove, nisam davala sto odsto sebe, bila sam neozbiljna. Sada imam i dete i tako dalje, ali dala sam svoj maksimum za prvi i drugi album, to su veliki hitovi, duet sa Osmanom, pa ‘Seksi biznismen’ i tako dalje i to se oseti.“

foto: KURIR

Moram da spomenem skandal sa Plejbojom, šta se tu tačno desilo?

„Ja to nikada neću zaboraviti, ostala sam bez glasa. Kada sam to videla, zamislite mene, iscepan džins, patike, punđa na glavi. Zove me jedan drug i kaže ‘Gordana’, a kad mi kažu Gordana, ja znam da nešto nije dobro. Ja sam otišla da vidim bilbord na Brankovom mostu, riba neka polugola i piše ‘Goga Sekulić gola i opasnija od Cece’, šta je sad ovo? Otišla sam i kupila Plejboj, zvala sam prijatelja i kažem mu ‘šta da radim, ubiće me tata’. Išla sam sa roditeljima na suđenje, imala sam veštačenje. Na sudu sam dobila Plejboj, oni su tada izgubili licencu u Srbiji i Crnoj Gori. Tada su mediji pitali Željka Joksimovića da li je to Goga, a on je rekao da nije video, ali misli da se ja nikada tako ne bih slikala.

Kurir.rs/Nova/K.M.

