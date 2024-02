"NE ŽELIM DA JE VIDIM U ŽIVOTU, JAKO JE LOŠA" Ša udario na i dalje zakonitu ženu: Vanja je čist promašaj!

Nenad Aleksić Ša tokom emisije "Pretres nedelje" govorio je o ljubavi sa Mionom Jovanović koja je već neko vreme na staklenim nogama, a onda se podsetio i još uvek zakonite supruge Vanje Aleksić.

- Milane ja sam odmah Mioni rekao, misli da me Marko Đedović nagovorio da uđem u vezu sa Mionom. Mene je začudilo jer smo mi drugari od spolja i onda da on izjavi da ja i dalje volim Vanju, glupost. Ja volim Mionu. Od ulaska je prošlo 5 meseci, stavri i situacije su se promenile, moj odlazak za razvod. Nova ljubav, osoba koju volim u koju sam se zaljubio i zavoleo. Ja sam ušao razlupan, kao poremećen. Došao sam k sebi, oporavio se, doneo sam odluku koju sam doneo, niti ću je ikad promeniti, advokat ima punomoćje da reši razvod, tu osobu ne želim da vidim nikad u životu. Ne vraćam se nekome ko je jako loš. Ja sam bio frapiran da on kaže da njoj hoću da se vraćam . Šokiran sam jer smo dobri i napolju, ne znam koliko puta više da ponovim da se ne vraćam tom odnosu i da je kraj - rekao je Ša.

- Ja zaista ne znam koja je njegova namera bila, prvenstveno jer su oni drugari napolju. Ako oni pričaju o svemu i to, ne znam ovo danas mi je delovalo sve suprotno. Kada je mene komentarisao videlo se da je spuštao loptu, ali da on smatra da je jedina naša veza prava verujem da misli tako - rekla je Miona.

- Osoba sa kojom sa provodio vreme 24/7, a sa Vanjom nisam uopšte bio zajedno. To je takav promašaj i ta veza i taj brak. Ovo nije srljanje, ovo traje. Ovaj odnos se gradio na zdravim temeljima. Ja sam se Marku poveravao za sve. Mensur je rekao između redova kako je ostavila tog dečka tako može sutra i tebe - rekao je Ša.

- Ja smatram da sve sa čim se susrećeš moraš dobro da otvoriš oči. Ne za Mionu konkretno i za tu Vanju, trebao si bolje da otvoriš oči i pogledaš. Ja sam rekao i dobro i loše - rekao je Mensur.

- Držao si se za taj detalj od pre pet meseci, a dalje sve što se dešavalo nisi pričao. Ti i ja nismo dugo šetali, ali smo dobri - rekao je Ša.

